Quando vediamo le pubblicità in televisione delle ragazze a malapena ventenni che garantiscono una pancia piatta con lo yogurt ci viene da sorridere. Pur riconoscendo l’importanza di questo alimento che noi stessi sponsorizziamo nei nostri articoli, esistono delle precisazioni da fare. Ecco finalmente svelate almeno 2 controindicazioni importanti e nocive alla salute della dieta dello yogurt. Le vedremo in questo articolo dei nostri Esperti comunque ribadendo l’importanza per la nostra salute dello yogurt.

Più digeribile del latte

Giusto per far capire la nostra obiettività, ricordiamo che lo yogurt nasce dalla fermentazione del latte, mantenendone tutti i nutrienti ma molti più fermenti lattici. A dispetto dello stesso latte, lo yogurt è molto più digeribile e favorisce il metabolismo delle proteine. Per questo mangiare almeno un paio di yogurt alla settimana, come sostengono gli scienziati, aiuta a prevenire un sacco di malattie. Mantenendo oltretutto equilibrato lo stato della nostra flora intestinale.

Finalmente svelate almeno 2 controindicazioni importanti e nocive alla salute della dieta dello yogurt

Il problema nasce quando di nostra spontanea volontà o seguendo qualche pseudo guru della scienza dell’alimentazione decidiamo di mangiare solo yogurt. Possiamo farlo per una giornata, giusto per dare una bella rinfrescata al nostro organismo. Ma mettersi a fare una dieta a base di yogurt per una settimana è da concordare con un dietologo. Solo un parere specialistico ci garantirà che mangiare solo yogurt per diversi giorni ci farà bene. E citiamo giusto due controindicazioni molto pratiche. Abusare di yogurt ci espone a:

gonfiore e senso di pesantezza addominale; disturbi intestinali anche intensi.

Senza contare che assumendone troppo rischiamo poi che ci passi per sempre la voglia di mangiarlo!

Attenzione all’apporto degli zuccheri

Facendo poi la parte dell’avvocato del diavolo, ripetiamo, pur avendo assoluta stima dello yogurt, attenzione agli zuccheri. Lo yogurt magro e senza grassi è una cosa, ma quelli classici alla frutta contengono gli zuccheri. E chi soffre di diabete o di glicemia alta deve proprio stare attento a non eccedere.

Approfondimento

