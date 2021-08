Giardino e balcone non sono gli unici ambienti domestici adatti a riporre le nostre piante. Anche l’interno della casa si presta all’esposizione di splendidi vasi colorati. Settembre si avvicina e l’esterno della nostra abitazione poco alla volta perderà la propria vivacità e la maggior parte dei fiori appassiranno. Poco male, perché fra poco arriverà il momento di ridare vita agli interni impreziosendoli con bellissime e altrettanti utili piante d’appartamento.

Una fra queste si rivela perfetta per vivacizzare e decorare ogni stanza. È apprezzatissima da chi ha il pollice verde e si adatta alla perfezione allo stile del nostro salotto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come curarla.

Finalmente svelata la desideratissima pianta sempreverde che accende casa e ufficio tutto l’anno

Fra le piante per gli interni più belle e invidiate non manca certamente il Singonio. I motivi per cui non potremo più fare a meno di questo magnifico vegetale sono molti ma facili da spiegare. Il Singonio è una pianta che ci farà innamorare. Infatti, non perdendo mai il fogliame potremo godercelo al massimo in ogni stagione. Le sue foglie a forma di cuore mettono di buon umore alla sola vista e vengono impreziosite dalle sfumature bianche, rosa o giallastre. Ecco finalmente svelata la desideratissima pianta sempreverde che accende casa e ufficio tutto l’anno.

Anche se difficilmente vedremo dei fiori spuntare dal Singonio, potremo apprezzarne al massimo le potenzialità con un’adeguata messa a dimora. Al riguardo si consiglia di riporla in spaziosi panieri o lungo degli appositi tutori che le permetteranno una corretta crescita. Il luogo ideale prevede una buona illuminazione, ma facciamo attenzione alla luce solare diretta. Nella bella stagione si può esporre il Singonio all’esterno dell’abitazione, in posizione ombreggiata. Occhio però ai periodi di siccità: il caldo eccessivo non gli fa per nulla bene. In inverno questa pianta si rivela invece la compagna ideale per la camera. La temperatura ideale si aggira sui 20°C, ma in ogni caso non dovrebbe mai scendere sotto i 10°C. Evitiamo di sottoporla a correnti d’aria forti, che la indeboliscono.

Le cure che non possono mancare alla pianta della salute

Il Singonio, come ogni altra pianta, ha bisogno di cure adeguate per sopravvivere. Innaffiamolo regolarmente quando le temperature si alzano, nebulizzando di tanto in tanto le foglie con acqua. Il terreno da preferire è leggero, morbido e fornito di tutti i nutrienti necessari alla crescita. Per non sbagliare possiamo optare per il classico terriccio universale.

Nel caso quanto spiegato finora non dovesse aver ancora convinto, basti sapere che il Singonio potrebbe essere alleato della salute. Infatti dovrebbe riuscire a contrastare la diffusione di sostanze come ammoniaca e formaldeide, impiegate rispettivamente per le pulizie di casa e in settori come edilizia o cosmetica.