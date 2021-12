Da qualche tempo a questa parte i servizi di messaggistica istantanea hanno davvero preso il sopravvento.

Hanno soppiantato non solo le chiamate, ma anche SMS e MMS. In effetti, basta avere una connessione Internet per mettersi facilmente in contatto con colleghi, amici e familiari.

Tra le applicazioni più usate, sicuramente spicca WhatsApp, immancabile ormai su qualunque cellulare. Tutti lo usiamo costantemente, eppure talvolta capita di non notare quelle che sono le nuove funzioni introdotte e che potrebbero dare una svolta all’uso che ne facciamo.

Finalmente su WhatsApp invieremo i messaggi vocali senza dubbi sul contenuto registrato grazie a questa praticissima novità

WhatsApp è un’app gratuita disponibile sia per cellulari Android che iOS, nonché utilizzabile anche da pc, un’opzione resa ancora più comoda e facile recentemente. Inoltre, la versione del computer include già una divertente possibilità per personalizzare le chat.

WhatsApp non è solo un’app che consente di inviare messaggi di testo, ma anche altro. Ad esempio file, gif, ma soprattutto i messaggi vocali.

Questi ultimi, sono una vera e propria rivoluzione di questi tempi. Quando si è indaffarati e di corsa, non vi è bisogno di scrivere ma basta registrare. Un’opzione che, più volte, si rivela davvero utile e risolutiva. Inoltre, a differenza degli scritti, consente di decifrare gli stati d’animo dell’interlocutore grazie all’ascolto del tono di voce. Ciò evita non di rado anche fraintendimenti.

Spesso però la loro registrazione crea non pochi intoppi. Può capitare che sorgano dubbi circa la propria esaustività o esplicitezza. Tante volte, poi, si registrano anche fastidiosi rumori di fondo che potrebbero comprometterne l’ascolto.

Il risultato è che, in preda ai dubbi, si prova a registrare più e più volte lo stesso messaggio. Ora però, finalmente, grazie all’ultima introduzione ciò non si verificherà più.

Un pulsantino passato inosservato

Come tutti sappiamo, per registrare un messaggio vocale è sufficiente premere il microfono. Dopo di che, continuare a tenerlo premuto o cliccare sul lucchetto per registrare.

Terminata la registrazione, basterà lasciare andare il tasto o premere sul quadratino rosso di stop per finire e inviarla premendo sulla freccia.

Pochi probabilmente lo avranno notato, ma negli ultimi tempi, prima di inviarlo compare un altro pulsantino: una freccia play. Ebbene, basterà cliccarla per poter ascoltare l’audio registrato. Una volta sentito, potremo decidere di buttarlo cliccando sul cestino o inoltrarlo tramite la consueta freccia di invio.

Non vi sarà infatti più bisogno di doverlo inviare per ascoltarlo. Inoltre, saremo certi della qualità dell’audio ed eviteremo di ripetere più volte la stessa registrazione perché semplicemente dubbiosi al riguardo. Una svolta che ci agevolerà tantissimo.

