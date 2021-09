Chiunque debba cambiare la montatura degli occhiali non può fare a meno di guardare quali sono quelli in voga in quel preciso momento. Le tendenze sono difficili da ignorare, soprattutto perché quando qualcosa è in tendenza, inspiegabilmente, abbiamo il disperato desiderio di averla. Questo vale anche per gli occhiali, che sono in grado di dare un tocco originale, elegante, romantico a chiunque li porti, a seconda del tipo e della montatura. Gli occhiali sono un vero e proprio accessorio, da utilizzare con abbinamenti diversi a seconda dell’occasione. L’estate è ormai agli sgoccioli e finalmente sono arrivate le nuovissime tendenze occhiali da vista per l’autunno 2021.

Solitamente quando si sceglie un paio di occhiali si opta per colori scuri e sobri e che ci stiano bene con tutto. In realtà però anche i modelli colorati sono in grado di valorizzare molti visi dando un tocco di originalità. L’autunno 2021 prevede il ritorno di alcuni grandi classici ma anche tantissime novità inaspettate. Andiamo a vedere quali sono.

In questo autunno 2021 il colore la fa da padrona.

Per i coraggiosi che non vogliono passare inosservati la scelta ideale ricade su modelli colorati, che quest’anno sono tornati in grande tendenza. Ma attenzione: con modelli colorati non intendiamo necessariamente colori sgargianti, anzi. Ultimamente i colori più ricercati sono i colori tenui e pastello. Celeste, lilla, rosa, giallo canarino, verde acqua, sono questi i colori più in voga per le montature autunnali. Colori chiari, piacevoli e che non stancano la vista. Danno quel giusto tocco in più senza sovrastare il viso ed essere troppo protagonisti.

Il metallo, sinonimo di eleganza e stile

Le montature in metallo sono tornate in tendenza qualche anno fa e non si decidono ad andarsene. Rimangono ancora una delle scelte più comuni tra chi deve cambiare gli occhiali e vuole qualcosa di elegante ma allo stesso tempo adatto a tutte le occasioni. I colori spaziano dal nero, all’argento, all’oro. Ma si riescono a trovare anche montature in metallo di colori più particolari come rosa o verde.

Forme

Se il colore è importante nella scelta della montatura, ancora più importante è la forma degli occhiali. Ogni tipologia di viso ha la sua forma ideale, in grado di valorizzare ogni lineamento. Ma la cosa più importante è scegliere una montatura che non vada oltre le nostre sopracciglia e che non superi esternamente gli zigomi. In questo autunno 2021 Le forme più scelte sono le classiche tonde, ma anche le montature esagonali hanno conquistato i cuori (e gli occhi) di molti.

