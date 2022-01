Nessuno ama utilizzare i bagni pubblici. Purtroppo però, la natura chiama anche quando siamo fuori casa, e ci tocca andare alla ricerca dei servizi incrociando le dita nella speranza di trovare un cubicolo non troppo disgustoso. Ma se i servizi di bar e ristoranti sono solitamente puliti, ben altra storia sono quelli delle stazioni, degli aeroporti, o peggio ancora di treni e aerei. In questi casi, ammettiamolo, il problema si presenta più per le donne che per gli uomini. Alle signore tocca perdere tempo a pulire e sanificare la tavoletta, oppure rannicchiarsi in posizione precaria nella speranza di evitare il contatto diretto.

Fortunatamente però, l’epoca della carta igienica sulla tavoletta sta per finire: esiste infatti una fantastica invenzione che aiuta le signore a evitare scocciature quando utilizzano i bagni pubblici. Vediamo di che cosa si tratta.

Finalmente risolto per le donne il problema dei bagni pubblici sporchi mettendo questo comodissimo accessorio discreto in borsetta

L’accessorio rivoluzionario è un oggetto in realtà semplicissimo, discreto, che sta persino in borsetta, e che aiuta le signore a rendere più piacevole una sosta ai bagni pubblici. Ma di quale accessorio stiamo parlando? Si tratta del dispositivo di urinazione femminile. Un nome poco elegante che in realtà indica un oggetto semplicissimo. Si tratta di una sorta di imbuto, in cartone, in materiale plastico rigido oppure in silicone, che le signore possono utilizzare per andare in bagno in piedi proprio come i signori.

Basta abbassare un po’ i vestiti, mettere l’imbuto in posizione con il beccuccio rivolto verso la tazza del wc, e il gioco è fatto. Così anche le signore possono utilizzare il bagno senza doversi svestire e soprattutto senza dover toccare la tavoletta. In realtà questo oggetto esiste da diversi anni. Ma è solo nell’ultimo periodo, complice anche una maggiore attenzione all’igiene, che si sta diffondendo molto nella popolazione. Finalmente risolto per le donne il problema dei bagni pubblici sporchi mettendo questo comodissimo accessorio discreto in borsetta.

Ne esistono di usa e getta o riutilizzabili

Questi imbuti esistono sia in versione usa e getta, sia riutilizzabili. In questo ultimo caso vengono prodotti con materiale idrorepellente, in modo che dopo l’uso restino perfettamente asciutti, e possano essere riposti in borsetta, soprattutto se dotati di custodia. Utilizzando uno di questi oggetti, le gite cittadine, ma anche quelle nella natura, saranno sicuramente più piacevoli. E a proposito di oggetti da avere sempre con sé, ce n’è uno che nessuna donna dovrebbe mai lasciare a casa. Le nostre nonne avevano ragione, è questo l’oggetto più utile da avere sempre in borsa.