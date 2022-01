Negli ultimi anni la portata di carico delle lavatrici è cresciuta notevolmente. Siamo passati da 5/6 kg a 8/9 kg. Sul mercato poi ci sono nuovissimi modelli che raggiungono gli 11 kg. Questa grande capacità di carico ci permette di lavare in casa persino i piumoni risparmiando sui costi della lavanderia. In caso di lavatrici XL, quindi, disporre della funzione di lavaggio a carico ridotto ci consente minor spreco di acqua. Il mezzo carico comporta però anche una riduzione dei consumi? È meglio acquistare una lavatrice con capacità massima o è meglio conservare le nostre lavatrici da 5 kg?

Finalmente potremo sapere se con il lavaggio a mezzo carico della lavatrice risparmiamo denaro oppure no

Secondo l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), la risposta è articolata. Procediamo per gradi. Tramite i dati comunicati dai produttori di lavatrici, si stima che la differenza di consumo fra il carico completo e mezzo carico si attesti al 15%. Un risparmio di energia, quindi, c’è ma scordiamoci quindi l’equivalenza mezzo carico = mezzo consumo. Anche se la lavatrice raggiunge il grado più elevato nella classica dell’efficienza energetica, ossia A+++ (etichette pre-2021), il risultato non cambia. Buono, invece, il risparmio di acqua con un quarto in meno rispetto al carico completo.

Vediamo ora se conviene il lavaggio a mezzo carico di una lavatrice dalla grande capacità di carico o una da 5kg a carico completo. Una vecchia lavatrice 5 kg per lavaggio a pieno carico a temperatura di circa 40° consumava all’incirca 0,65 kWh. Confrontiamo una lavatrice di ultima generazione di classe A+++ (o semplice A), da 10 kg di carico nominale, caricata con lo stesso bucato, quindi a mezzo carico. Ebbene il medesimo bucato per esser lavato si stima che consumerebbe intorno ai 0,73 kWh a ciclo.

È quindi davvero conveniente acquistarne una ad alta capacità?

L’alto grado di efficienza energetica delle nuove lavatrici produrrebbe un buon risparmio rispetto alle datate macchine A+ da 5 kg solo se sfruttate al meglio. In questo caso la risposta sta proprio nelle esigenze della singola famiglia. Se sono più frequenti i lavaggi a carico completo, allora una lavatrice ad alta capacità sarà indiscutibilmente la migliore opzione. Al contrario se la maggior parte delle volte viene caricata a metà carico nominale, possiamo ancora sfruttare la nostra vecchia macchina da 5 kg.

È infatti, importante avere degli elettrodomestici efficienti ma occorre che tale efficienza venga sfruttata al meglio.

Ecco, quindi, che finalmente potremo sapere se con il lavaggio a mezzo carico della lavatrice risparmiamo denaro oppure no e quale lavatrice occorre avere per le nostre esigenze.

