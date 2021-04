Se c’è una cosa che ognuno di noi di certo odia è pulire a fondo i fornelli. Il problema è che sono anche la zona della cucina che si sporca più facilmente, sempre soggetta a schizzi di sugo, olio e quant’altro. La beffa raddoppia perché se non agiamo subito su queste macchie finiranno per incrostarsi, diventando difficili da rimuovere e molto brutte da vedere. Stesso discorso va fatto per i ugelli del gas, che si anneriscono facilmente per le fiamme e che sono scomodissimi da pulire. Ma in questo articolo azzeriamo l’ansia da pulizia dei fornelli con un semplice metodo. Finalmente potremo lavare i fornelli e gli ugelli del gas con poco sforzo e soltanto 2 prodotti naturali. Il trucco funziona anche con i fornelli più incrostati. Vediamo come fare.

Addio ai detersivi, benvenuta pulizia

Come abbiamo visto spesso sulle pagine di ProiezionidiBorsa, non sempre l’uso dei detersivi assicura una corretta pulizia. In questo caso men che meno. Per pulire i fornelli la cosa migliore da fare è usare una miscela di due prodotti che basterà prendere dal ripiano della cucina. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio e dell’aceto bianco, che con il loro potere sgrassante liberano gli ugelli dalle incrostazioni senza ricorrere ad additivi chimici. Non dobbiamo far altro che seguire il semplice procedimento che spieghiamo di seguito.

Per pulire bene i fornelli dobbiamo versare in un pentolino un bicchiere d’acqua e tre bicchieri di aceto bianco. Facciamo bollire la soluzione, dopodiché immergiamo al suo interno i fornelli. Continuiamo a far bollire l’acqua con i fornelli all’interno per altri 5 o 10 minuti, durante i quali aggiungeremo un cucchiaio di bicarbonato. Spegniamo il fuoco e scoliamo i fornelli, avendo cura di asciugarli bene con un panno affinché non si arrugginiscano. Vedremo che lo sporco accumulato negli anni è andato via come per magia.

