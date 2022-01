Dopo un ribasso di oltre il 30% dai massimi annuali, potrebbe essere finalmente potrebbe essere arrivato il momento del riscatto per le azioni doValue. Come scrivevamo in un precedente report di fine ottobre

A questo punto, quindi, ci sono tutti i presupposti affinché si possa scendere fino al I obiettivo di prezzo in area 8,32 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso purché non venga rotto in chiusura di settimana. Quindi, presto si presenterà un’ottima occasione di acquisto sulle azioni doValue che potrebbe portare notevoli profitti agli azioni nel corso dei prossimi mesi.

Le quotazioni hanno segnato una chiusura settimanale in area 8,08 euro con minimo infrasettimanale a 7,45 euro prima di impostare una ripresa della tendenza rialzista, Ripresa che è supportata anche dal segnale di acquisto del BottomHunter e dello Swing Indicator. Affinché si completi lo scenario rialzista bisogna attendere solo che si concretizzi una chiusura settimanale superiore a 8,43 euro. In tal senso la chiusura della settimana in corso potrebbe avere un impatto molto importante. Assumendo che si concretizzi lo scenario rialzista possiamo individuare la massima estensione del rialzo in area 15,13 euro per un potenziale rialzista di circa l’80%.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua. In questo caso la massima estensione ribassista si trova in area 3,36 euro.

La valutazione del titolo doValue

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica considerata. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Ci sono, però, altre indicazioni che spingono per un investimento sul titolo doValue. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è bassa.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%

Finalmente potrebbe essere arrivato il momento del riscatto per le azioni doValue: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario doValue (MIL:DVL) ha chiuso la seduta del 3 gennaio a quota 8,50 euro in rialzo dell’1,31% rispetto alla seduta precedente.

