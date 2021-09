Ormai molti di noi sono tornati in ufficio e la sera arrivano a casa stanchi dopo una dura giornata. In queste condizioni la voglia di uscire a bersi qualcosa viene meno e quindi si opta per una serata film.

Per fortuna, i cataloghi delle piattaforme di streaming ci deliziano con una grande ricchezza di contenuti. Ce ne sono così tanti che è facile perdersi. Ci sono film meravigliosi che la critica ha adorato e che sono stati nominati a tanti Oscar. Ci sono, poi, dei documentari che ci riportano ai tempi della nostra infanzia.

Insomma, la scelta è tanta, è utile, quindi, seguire qualche bel consiglio. Oggi parliamo in particolare di un’opera che appassionerà moltissimi spettatori e che possiamo gustarci in streaming. Finalmente possiamo vedere su Netflix il film romantico con due attori famosissimi.

Temi importanti

Consigliamo a tutti di vedere “Il lato positivo – Silver Linings Playbook”. Trattasi di un film diretto da David O. Russell e con due protagonisti d’eccezione. I due personaggi principali, infatti, sono interpretati da Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Questo film racconta una storia romantica che tocca temi molto importanti.

I due protagonisti hanno entrambi problemi psicologici, che li portano ad avere difficoltà nel rapportarsi con le altre persone. Nel momento in cui si conoscono tra i due inizia un particolare rapporto, che li porterà a migliorare le proprie condizioni ed il rapporto con le loro famiglie.

“Il lato positivo” non è certo un film semplice, non è una commedia romantica da guardare durante una serata di noia. Si tratta di un’importante analisi dei problemi psichiatrici e di come questi possano influenzare la nostra vita. Riesce pienamente nell’obiettivo, soprattutto grazie all’interpretazione di Cooper e Lawrence.

Entrambi sono stati molto apprezzati dalla critica e sono stati candidati agli Oscar. Jennifer Lawrence ha anche vinto, chiara indicazione che è stata fondamentale nel veicolare il messaggio del film. Le candidature totali per il film sono state otto, e anche se ne ha vinto solo uno si può dire che sia stato un successo fenomenale.

“Il lato positivo” è quindi una dimostrazione che si può conciliare un genere popolare come la commedia romantica con temi molto seri. Anzi, forse il punto di forza di quest’opera è proprio la sua capacità di trattare materie difficili, ma con momenti di leggerezza. Ovviamente, tutto questo non sarebbe stato possibile senza i due bravissimi protagonisti e la direzione magistrale di Russell.