La primavera ormai è nell’aria ed è tempo di organizzare e rinnovare gli spazi esterni di casa.

A decorare balconi e terrazzi ci pensano loro: le piante. Tra febbraio e marzo aumenta la possibilità di scelta tra le varie specie di vegetali che sprigionano l’essenza della primavera con colori vivaci e brillanti.

Dopo il grigiore dell’inverno, c’è proprio bisogno di “svecchiare” alcuni ambienti, dentro e fuori le mura domestiche. In questo, le piante sono davvero perfette!

Alcuni fiori sbocciano timidamente ma sono, ormai, pronti per regalarci grandi soddisfazioni. E finalmente possiamo abbellire balconi e terrazzi con le specie floreali che fioriscono proprio in questo periodo.

Tulipani, calle e fresie sono solo alcune delle piante che tra febbraio e marzo raggiungono il maggiore splendore.

Esistono, poi, alcune piante che non solo decorano, ma sono anche utilissime in cucina. Tutti dovremmo avere una bella scorta di basilico fresco in casa, ad esempio. Ha bisogno di poche e semplici cure, ma in cambio arricchirà ogni piatto con un profumo sublime. A tal proposito converrebbe conoscere questi piccoli trucchi degli esperti per avere sempre un basilico fresco e rigoglioso.

Cosa dire, poi, del limone? Coltivarlo in vaso è possibile ed è anche piuttosto semplice, soprattutto se si seguono queste regole d’oro.

Piante straordinarie che ci aiutano in cucina e diventano anche dei piccoli gioielli d’arredo del tutto naturali.

Dunque, finalmente possiamo abbellire balconi e terrazzi di casa con queste 4 piante fiorite dai colori meravigliosi che si coltivano facilmente

Altra pianta che renderà il balcone bello e profumato è lo zafferano. Scientificamente, Crocus minimus, lo zafferano è una spezia preziosa che si coltiva senza problemi, in vaso e nell’orto. Basteranno 4 –5 bulbi per creare una nota di colore e profumo davvero unica.

Tra gli arbusti più belli della stagione, c’è sicuramente il biancospino. Un albero che può arrivare a raggiungere anche altezze molto alte, addirittura 6 metri. Tuttavia, può essere coltivato tranquillamente anche in vaso, senza far soffrire la pianta. I fiori bianchi e candidi saranno un vero tocco di classe in casa nostra.

Infine, per una fioritura intensa, la magnolia non può mancare. Esistono tante varietà, ma tutte si coltivano facilmente anche in vaso. Inoltre, la magnolia è molto resistente alle malattie.

