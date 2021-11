Avere un cane al proprio fianco è un’esperienza davvero meravigliosa. Il nostro amico peloso, infatti, ha la capacità di trasmetterci amore e affetto incondizionati. Fido riesce sempre a carpire i nostri sentimenti, e sa come farci sentire amati e coccolati in ogni momento della giornata. Ma proprio per lo speciale rapporto che si può creare con lui, bisogna anche scegliere una razza con dei criteri. Infatti, decidere di accogliere nella propria casa un cane non è sempre una scelta così semplice. E sceglierne uno che possa adattarsi alle nostre esigenze per dargli tutto ciò di cui ha bisogno è più che fondamentale.

Sappiamo, quindi, quanto scegliere la razza più adatta a noi non sia esattamente semplice, soprattutto perché ce ne sono davvero tantissime. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci, per capire quale razza possa adeguarsi al meglio al nostro stile di vita. Per esempio, se abbiamo bisogno di sentirci protetti e coccolati, c’è una razza perfetta che abbiamo già consigliato in questo nostro precedente articolo. Oppure, in un altro articolo, abbiamo indicato una razza allegra e facilissima da addestrare, perfetta soprattutto per chi è alle prime armi. Oggi continuiamo la nostra lista, indicando un cane dal pelo corto che ha una caratteristica che in molti ricercano, ossia non emana alcun odore.

Ecco il carattere del Dobermann nello specifico, una razza spesso considerata aggressiva ma in realtà dolce e affettuosa

Parliamo oggi del Dobermann. Infatti, questo cane, grazie al suo pelo corto, risolve un problema che tantissimi hanno: l’odore troppo forte in casa. Perciò, finalmente ora sappiamo che questa è la meravigliosa e protettiva razza di cane che non emana alcuna puzza. Ma di certo non è finita qui. Spesso questo cane viene considerato aggressivo o poco amorevole con la propria famiglia. E c’è da dire che la realtà è totalmente diversa da questa. Infatti, il Dobermann è un cane fortemente affettuoso e leale, e si lega al padrone in maniera indissolubile. Educata con amore e rispetto, questa razza riuscirà sempre a farci sentire protetti e al sicuro e non ci farà mai sentire la solitudine o la tristezza.

Quindi, basterà sapere come trattarla e come prendersene cura per avere tutto l’amore che possiamo ricercare. E in più, come già sottolineato, per coloro che non sopportano gli odori forti, il Dobermann è davvero la scelta ideale.

