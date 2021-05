Abbiamo appena realizzato la torta della vita? Siamo fieri del nostro lavoro e siamo pronti a stupire la platea? É arrivato il momento di fare attenzione. Rischiamo di rovinare tutto se quando la rimuoviamo dallo stampo va in mille pezzi. Ma noi di Proiezionidiborsa siamo amanti dei dolci e siamo qui per risolvere il problema. E finalmente non romperemo più le torte quando le togliamo dallo stampo grazie a questi incredibili trucchetti da veri chef.

Impariamo come preparare lo stampo

Il primo trucchetto è quello di preparare lo stampo nel modo giusto prima di mettere dentro la torta. Abbiamo due alternative: possiamo applicare uno strato di carta forno sul fondo e imburrarlo oppure possiamo ungere direttamente il fondo dello stampo.

Se siamo stati attenti ma il dolce resta comunque attaccato possiamo appoggiare uno straccio bagnato sulla superficie della teglia ancora calda. Lo straccio assorbirà l’umidità e faciliterà il distacco. Un metodo particolarmente efficace per crostate e ciambelle.

Prima di procedere con i metodi per staccare i dolci dai vari tipi di stampo un’indicazione: togliamoli sempre quando si sono raffreddati.

Finalmente non romperemo più le torte quando le togliamo dallo stampo grazie a questi incredibili trucchetti da veri chef: i metodi per ogni tipo di stampo

Se abbiamo utilizzato uno stampo a cerniera rimuovere il dolce sarà facilissimo. Ci basterà aprire il gancio e estrarre il dolce. Se temiamo che possa restare attaccato sul fondo utilizziamo ancora una volta burro o carta forno.

Più difficili le operazioni con gli stampi ad anello con cui di solito cuciniamo ciambelle o dolci di pasta frolla. In questo caso possiamo sostituire il burro con una spolverata di farina setacciata. Se siamo stati attenti ci basterà rimuovere l’anello centrale dallo stampo e avremo un dolce perfetto.

Con gli stampi a fondo fisso abbiamo due opzioni. La prima è quella di usare la carta forno dopo aver unto i bordi con il burro. La seconda è quella di utilizzare due vassoi. Appoggiamone uno sopra e uno sotto lo stampo. A questo punto giriamo rapidamente il dessert senza farlo cadere.