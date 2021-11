Non sempre la vita è in discesa, ma ci sono alcuni periodi in cui tutto sembra davvero essere impossibile. Nonostante tutta la buona volontà sembra che non riusciamo ad imbroccarne una giusta e sul lavoro, come nella vita privata andiamo facilmente in escandescenze. E se fossero le Stelle ad averci messo lo zampino? Se quello appena passato fosse stato un periodo particolarmente pesante, potremmo essere rincuorati dal fatto che la Luna porterà energia nuova per qualcuno.

Ecco perché finalmente l’oroscopo 2021 annuncerebbe con squilli di tromba gioia e fortuna per questi segni ormai stremati che vivranno giorni molto interessanti.

Chiusa una porta si apre un portone

È altrettanto vero che se ogni tanto le cose girano male, talvolta le Stelle sono dalla nostra parte.

Ecco perché questi sarebbero i 4 segni più fortunati e sfortunati a novembre secondo l’oroscopo 2021. Chi ha avuto un ultimo periodo turbolento, è probabilmente il Leone, soffocato da un impietoso Saturno contro. Per fortuna, dal 19 novembre, la Luna spazzerà via i cattivi pensieri aiutando a fare un po’ di pulizia nella testa. Potrebbe essere il momento giusto per ravvivare la coppia o per chiudere definitivamente situazioni lasciate a prendere la polvere. Una scarica di energia aiuterà il Leone a ritrovare passione in amore e nuova forza nel lavoro.

Venere e Luna, infinita fortuna

Nei prossimi giorni non sarà solo la Luna a dare una vulcanica energia a questo segno, ma arriverà anche il supporto di Venere. Sono stati mesi complessi per il Capricorno in cui forse non sempre è riuscito ad esprimere il proprio potenziale al meglio. Tuttavia arriverebbe una ventata di energia vulcanica grazie al plenilunio che sarà una manna dal cielo. Una nuova sicurezza in se stesso darà la possibilità al Capricorno di fare faville in amore ed essere brillante negli affari. Infatti, i prossimi giorni potrebbero diventare interessanti anche da punto di vista finanziario.

Sebbene da tempo Giove e Saturno stiano strizzando l’occhio al segno dei Gemelli, l’ultimo periodo potrebbe essere stato un po’ anonimo. Tuttavia, saranno proprio questi due Pianeti a collaborare insieme alla Luna per rivoluzionare le cose. Pare infatti che si prospetti un fine settimana scintillante per il segno dei Gemelli, che troverà fortuna e amore. Ottime sembrano infine le prospettive lavorative e più in generale per gli affari dove la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.

