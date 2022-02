Finalmente glutei sodi e alti anche dopo i 40 anni con questi esercizi strategici e senza attrezzi da fare a casa

È noto ormai a tutti che il movimento è importante a tutte le età. Fondamentale sin da piccoli, l’attività fisica diventa è vitale con il passare degli anni.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini e gli adolescenti dovrebbero svolgere circa 60 minuti al giorno di attività fisica. Gli adulti, invece, dai 18 anni in poi, dovrebbero praticare 150 minuti alla settimana di attività d’intensità moderata.

Alla soglia dei fatidici “anta” capita spesso, però, di lasciarsi andare. Il lavoro, la famiglia e gli impegni sembrano sempre troppi e non si riesce a trovare più il tempo per allenarsi come si dovrebbe.

Oltre alle mille cose da fare, poi, arriva anche qualche disturbo fisico a farci rimandare la palestra. Mal di schiena, dolori articolari, piedi malridotti, ad esempio, sono solo alcuni dei fastidi comuni che ci fanno boicottare l’allenamento.

Consigli pratici

Chi intende partire o ripartire con un po’ di allenamento ma soffre di mal di schiena, però, potrebbe trovare interessante questa particolare camminata. Consigliata anche dagli esperti è ideale per lavorare su gambe e glutei senza sforzare la schiena.

Chi non è molto amante della palestra, oppure non può andare ad allenarsi fuori casa potrebbe tranquillamente farlo, addirittura dal proprio salotto.

Ad esempio, per perdere peso e snellire la pancia velocemente dopo i 40 anni bastano questi 2 semplici esercizi per principianti da fare a casa, ma non tutti lo sanno.

Oltre alla pancetta, altro cruccio per quasi tutte le donne, ma anche per molti uomini sono i glutei. Sfoggiare un lato B armonioso è un desiderio che accomuna tantissime persone. Sono soprattutto le donne a voler modificare questa parte del corpo, ma anche molti uomini cercano di migliorarne l’aspetto.

Molti ignorano che possiamo avere finalmente glutei sodi e alti anche dopo i 40 anni in pochi mesi e con semplici esercizi.

Falsi miti ancora molto presenti

Durante gli anni si è sviluppata la convinzione che esiste un dimagrimento localizzato e che tramite lunghe sessioni di cardio possiamo ottenere dei grandi risultati. Queste due convinzioni, secondo molti specialisti, risultano invece errate.

Per scolpire i glutei, ore ed ore passate sul tapis roulant non serviranno a nulla. Inoltre, nessun esercizio o dieta garantisce di far sparire il grasso localizzato.

Bisognerà, invece, ridurre il peso in modo omogeneo e stimolare alcuni muscoli per armonizzare l’intera silhouette. Difatti, alcuni movimenti strategici riusciranno a tonificare il lato B in modo facile e veloce.

Dunque, ecco come possiamo avere finalmente glutei sodi e alti anche dopo i 40 anni con questi esercizi strategici e senza attrezzi da fare a casa

Cominciamo con il dire che i glutei sono composti da 3 muscoli: il grande, il medio e il piccolo gluteo.

Il grande gluteo è il maggiore responsabile dal volume e della tonicità del nostro fondoschiena, per cui è opportuno allenarlo al meglio.

Gli esercizi più indicati sarebbero gli squat, ma anche stacchi, affondi, affondi bulgari e step up. Tutti esercizi da poter svolgere a corpo libero e comodamente a casa.

Altro esercizio molto efficace è il ponte glutei. Per i più esperti, meglio eseguire la sua variante che è chiamata hip thrust.

Dunque, per avere finalmente glutei sodi e alti basterò creare un paio di circuiti introducendo questi esercizi e svolgerli 3 volte a settimana.

Lettura consigliata