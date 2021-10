La pulizia quotidiana della casa può essere una faccenda stancante. Non sempre abbiamo il tempo necessario per far brillare ogni angolo. Specialmente quelli più nascosti sfuggono al nostro controllo. È lì che si annidano sporco, acari e batteri. Sicuramente la polvere è uno dei nemici più fastidiosi. Sembra riapparire appena pochi minuti dopo aver pulito.

Ma finalmente possiamo eliminare la polvere in pochi secondi da tutte le superfici con un trucco sorprendente. Realizzeremo in pochi minuti un dispositivo fai da te semplicemente riciclando un oggetto comune. È utile seguire anche i consigli dell’articolo Gli errori da non fare quando si combatte il pulviscolo che si accumula in casa a causa dello smog. In questo modo elimineremo il problema alla radice senza spendere un soldo. Allora, vediamo insieme di che trucco si tratta e come usarlo.

Finalmente possiamo eliminare la polvere in pochi secondi da tutte le superfici con un trucco sorprendente

Uno dei rimedi più utili per eliminare la polvere è aspirarla con l’aspirapolvere. Tuttavia usando il tubo di questo elettrodomestico spesso non arriviamo a eliminarla del tutto. Infatti, il tubo non aderisce perfettamente a tutte le superfici. In questo modo, la povere può sfuggire. Così, dove ci sembrava di aver pulito, resta sempre una patina. Sui mobili delicati, invece, rischiamo di creare danni e graffiarli.

Ed ecco che entra in gioco il nostro dispositivo fai da te. Oltre all’azione aspirante della polvere, sfrutteremo anche quella elettrostatica della lana. Sarà sufficiente andare nel nostro armadio e prendere un calzino di lana vecchio. L’importante è che sia sufficientemente spesso, almeno 1 cm. Quindi deve essere una calza pesante di quelle invernali.

Se ci stiamo ancora chiedendo cosa dobbiamo farne, ecco la risposta. Scegliamo uno dei tubi in dotazione nel set dell’aspirapolvere. Lo sceglieremo in base alla grandezza e alla tipologia di superficie da pulire. Se si tratta di angoli piccoli, per esempio, scegliamo il tubo stretto e rettangolare. A questo punto non ci resta che prendere il calzino.

Prima inumidiamolo leggermente con del comune ammorbidente. Non tutti sanno che questo prodotto utilizzato in questo modo tiene lontana la polvere più a lungo. Poi, rivestiamo la parte finale del tubo dell’aspirapolvere. Adesso il dispositivo acchiappa polvere è pronto. La morbidezza del calzino permette di aderire a qualsiasi superficie senza lasciare traccia di polvere. In questo modo possiamo pulire anche i libri o altri oggetti delicati. Ogni volta che è troppo sporco, basta sfilarlo dal tubo e sciacquarlo.