Qualche donna ama i capelli lunghi e lisci, qualcun’altra adora la praticità di tagli corti. La scelta dipende sicuramente anche dalle proprie caratteristiche. Per questo motivo un taglio di capelli deve essere sempre ben pensato.

La buona notizia è che finalmente è tornato questo apprezzatissimo taglio medio per visi lunghi o tondi tanto amato dalle donne di ogni età. Si tratta di un’evoluzione del tanto conosciuto bob, ma con maggiore grinta. Non a caso, sono tantissime le donne che hanno sfoggiato (e sfoggiano tutt’ora) questo incredibile haircut.

L’importanza del giusto taglio di capelli

Non deve stupire che il taglio giusto di capelli sia in grado di valorizzare le caratteristiche di una persona. In qualche caso è possibile guadagnare qualche anno in meno, in altri è più facile sembrare più adulte e mature.

Questo meraviglioso taglio, ad esempio, serve a volumizzare i capelli sottili a ogni età e a risolvere il problema di capelli fini come spaghetti.

Invece, quest’impareggiabile haircut per chi ha capelli troppo lisci e vuole più volume è un’efficace soluzione in un gran numero di casi.

Semplicemente, il taglio giusto è una grande garanzia di stile.

Finalmente è tornato questo apprezzatissimo taglio medio per visi lunghi o tondi tanto amato dalle donne

Si tratta del Power Bob, un caschetto elegante e grintoso, come suggerisce lo stesso nome. A fargli valere quest’appellativo sembrerebbe stato il gran numero di donne “di potere” che ha deciso di sfoggiarlo. Tra queste la bellissima Kaia Gerber, la conosciutissima Kim Kardashian e, persino, la meravigliosa Bella Hadid.

Nomi noti e celebrità a parte, sempre più donne lo scelgono per una ragione particolare: questo taglio sta bene a tutte! Il motivo è più che semplice. Si tratta di un caschetto dalla lunghezza non già predefinita.

A seconda se si desidera valorizzare dei bei zigomi o una mascella importante, il taglio sarà più lungo o meno lungo. Si tratta di un caschetto medio, la cui lunghezza varia da donna a donna. Lo si potrebbe definire un “bob pari”.

Perché scegliere proprio questo taglio

Esso accentuerà i propri tratti del viso, con linee quadrate o con il davanti più lungo. Insomma, si tratta di un taglio super glam, da acconciare rigorosamente liscio.

Bisognerà portare i capelli lisci e piastrati per valorizzare tutta la straordinaria semplicità di questo haircut. Difficile sceglierlo, invece, per chi ha capelli tendenzialmente crespi, almeno non senza una buona manutenzione alla base.

Per questo motivo è fondamentale usare prodotti che proteggono il capello e intensificare la cura della chioma.

Per esempio, con un prodotto come questo spray naturale che protegge i capelli dal calore eccessivo del phon e che si prepara a casa.