La popolarissima piattaforma di streaming Netflix ha appena sfoderato uno dei suoi nuovi cavalli di battaglia. Questo va ad aggiungersi agli innumerevoli gioielli già a disposizione degli utenti. Si tratta di un documentario naturalistico mozzafiato e coinvolgente. Sulla scia del successo di altri prodotti simili che hanno incantato e commosso gli spettatori di tutto il mondo.

La piattaforma Netflix ha assicurato nuovamente la collaborazione con la più grande star internazionale quando si tratta di documentari: il naturalista inglese David Attenborough, amatissimo dal pubblico mondiale. Anche questa volta la narrazione di Attenborough ci trasporta in un mondo incantato, senza trascurare di donare agli spettatori curiosità scientifiche intriganti.

Finalmente è arrivato il nuovo documentario di Netflix spettacolare e mozzafiato che tutti aspettavamo.

‘La vita a colori’ ci regala uno spettacolo incredibile e mozzafiato

Ma di quale documentario stiamo parlando? Di ‘La vita a colori’, magnifica opera in due parti che ci trasporta nel mondo degli animali per mostrarci in maniera stupefacente come essi usino i colori per cacciare, attirare un compagno e per nascondersi dai predatori.

Con delle tecniche all’avanguardia riusciremo a spiare alcuni degli animali più spettacolari del pianeta nella loro vita intima, e ad osservare il modo incredibile in cui utilizzano i colori.

Dalle giungle alle profondità marine

Il narratore ci trasporta in tutto il mondo, dalla tundra ghiacciata fino alle profondità marine. Osserveremo la riproduzione dei fenicotteri in Africa, spieremo le vite segrete delle ranocchie Amazzoniche e addirittura vedremo il mondo attraverso gli occhi composti degli stomatopodi, le cicale di mare, uno degli animali dalla vista migliore del mondo, molto più acuta della nostra. Non solo: scopriremo che tra i petali di un fiore colorato si nascondono delle vere e proprie piste di atterraggio, invisibili ai nostri occhi. Queste aiutano le api a trovare il nettare. Inoltre, osserveremo meravigliati le spettacolari chiocciole multicolore sull’isola di Cuba. Insomma, un viaggio mozzafiato e incantevole nella natura, uno spettacolo da non perdere.

