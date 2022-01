Il freddo di gennaio si fa sentire sempre di più e la voglia di uscire si riduce di giorno in giorno.

In attesa delle belle giornate accompagnate da un sole cocente, ci rintaniamo nelle nostre casette in attesa di temperature leggermente più miti.

Ecco che in questi casi vogliamo goderci il calduccio del nostro salone, ancora meglio se avvolti in un plaid caldo e morbido. Non resta quindi che ordinarci una bella pizza, bere una buona birra e guardare una serie TV, di quelle che rallegrano le fredde serate invernali.

Da pochissimi giorni, è uscita la terza ed ultima stagione di una simpaticissima serie francese che ha avuto un grande successo lo scorso anno. Si intitola Operazione amore e racconta le divertenti avventure amorose e amichevoli di una giovane donna francese. Vediamo qualche dettaglio in più.

Finalmente è arrivata la terza stagione della romantica e divertente serie francese che rallegrerà le nostre serate invernali

Operazione amore è un intreccio di passione e amicizia, che mette in luce la spontaneità dei sentimenti più profondi. La sofferenza di un amore finito, il supporto delle amiche di una vita, la capacità di rinnamorarsi e forse ancor più di prima.

Tra una vicissitudine e l’altra, ognuna delle ragazze del gruppo mostra il suo lato più umano e divertente, con l’appoggio degli affetti più cari.

Infatti, dopo la rottura della protagonista Elsa con l’ex fidanzato, le sue migliori amiche le organizzano un incontro con un gigolò di nome Julio. Elsa, ignara di tutto, si lascia trasportare dal corteggiamento di questo bel ragazzo e tra i due nasce un amore spontaneo e sincero. Tuttavia, la giovane donna scopre la verità e capisce che era tutta una messa in scena.

Dalla rabbia al perdono

Delusa e amareggiata, Elsa annuncia di partire per l’America latina (nonostante non sia affatto così) e chiude i rapporti con tutti per alcuni mesi.

Litigi, riappacificamenti e abbracci si fanno protagonisti di queste puntate simpatiche e molto piacevoli. Ciascuna dura circa mezz’ora, molto scorrevoli e adatte ad una serata rilassante.

E poi, come sottovalutare le meravigliose immagini di Parigi, che ospita la serie e le dona un tocco di romanticismo in più.

La Senna, la Tour Eiffel, Montmartre, insomma, la città dell’amore per eccellenza è la cornice perfetta di una serata tutta per noi.

Finalmente è arrivata la terza stagione della romantica e divertente serie francese che rallegrerà le nostre serate invernali, anche grazie al suo sfondo meraviglioso.