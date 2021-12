L’Universo Marvel continua a popolarsi di nuovi eroi e gli amanti del genere stanno impazzendo. Abbiamo visto nell’ultimo anno l’uscita del film Eternals che ha introdotto tanti nuovi personaggi. Ma prima di loro un altro eroe è entrato a far parte del Mondo Marvel.

Stiamo parlando di Shang-Chi, con il suo primo film lanciato in un anno un po’ complicato per il cinema. Nonostante la pandemia però ha fatto il botto al box office dopo la sua uscita nelle sale a settembre. Il film ha avuto incassi da capogiro che probabilmente solo l’uscita del nuovo film di Spider-Man potrà provare a superare.

Finalmente confermato il ritorno sugli schermi di questo nuovo eroe Marvel che ha conquistato tutti quest’anno

Shang-Chi è il primo film della Marvel con un supereroe dal volto asiatico della storia. La trama del primo capitolo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ruota sull’introduzione di questo personaggio. Il protagonista interpretato dall’attore Simu Liu vive a San Francisco e fa il parcheggiatore con l’amica Katy. All’apparenza un ragazzo come tanti ma nasconde un segreto.

Fin da quando era piccolo è stato addestrato alle arti marziali per diventare un assassino da un’organizzazione criminale. Il padre è il famoso villain Il Mandarino che possiede un potere mistico, comanda i Dieci Anelli. Nel film vedremo Shang-Chi fare i conti col passato e affrontare il padre in uno scontro fantastico.

Un appuntamento imperdibile

Già le premesse del primo film erano così buone che un sequel era d’obbligo, ma non certo. Ma ecco che viene finalmente confermato il ritorno sugli schermi di questo nuovo eroe Marvel che ha conquistato tutti quest’anno. In un comunicato ufficiale la Disney ha dato il via libera per un secondo capitolo della saga. Destin Daniel Cretton tornerà quindi a scrivere e dirigere il sequel di Shang-Chi e non potremmo essere più felici.

Non solo, pare che il talentuoso regista e sceneggiatore abbia firmato un contratto esclusivo con la Disney. Per lui nuovi progetti in cantiere per la Marvel, tra cui anche serie TV. Insomma, non ci resta che rimanere sintonizzati per sapere quale sarà la data di uscita. Ma visto il successo al box office del primo film non c’è dubbio che sarà un successo.

