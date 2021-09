Terminata la stagione delle chiome al vento, illuminate dal sole e impiastricciate dalla salsedine, è il momento di curare i nostri capelli e prepararli all’autunno.

A causa di un ciclo fisiologico, nel periodo autunnale, così come in primavera, i capelli si rinnovano e per questo il cuoio capelluto lascia andare i capelli adulti per fare spazio ai nuovi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In media, perdiamo tra i 50 e i 70 capelli al giorno, mentre tra settembre e dicembre possiamo arrivare a perdere anche 100, 150 capelli ogni giorno.

Idratare e nutrire sono le parole d’ordine per sfoggiare un’incredibile capigliatura durante l’inverno.

Qualche consiglio utile

Per molte donne, l’autunno regala nuovi tagli e cambiamenti di colore. A tal proposito, ecco come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani e impeccabili.

Chi, invece, combatte contro il tempo e non riesce a fissare un appuntamento dal parrucchiere, ecco i trucchi più efficaci e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

E ancora, chi non rinuncia alla tintura potrebbe avvalersi di quest’arma di bellezza per nutrire i capelli e renderli più luminosi.

Infine, potremmo avere finalmente capelli sempre perfetti con 3 trucchetti geniali per una piega favolosa e senza calore.

Difatti, lo stress principale a cui sottoponiamo i nostri capelli è il calore del phon o delle svariate piastre in circolazione.

Oggigiorno, i materiali con i quali sono realizzati questi elettrodomestici dedicati alla piega dei capelli, sono all’avanguardia e molto efficaci. Tuttavia, è opportuno sottolineare che, nonostante la qualità superiore di questi oggetti, il calore che viene usato per modellare i capelli li stresserà in ogni caso.

Dopo poche passate di piastra, soprattutto in mancanza di un buon termo-protettore, la chioma ne risentirà.

Per combattere capelli sfibrati e spenti, si può ricorrere a qualche rimedio della nonna che non ha bisogno dell’azione del calore e che donerà ai capelli una messa in piega da favola.

Finalmente capelli sempre perfetti con 3 trucchetti geniali per una piega favolosa e senza calore

Questa sera vogliamo proporre 3 metodi per creare delle onde morbide, simili alle tanto amate beach-waves.

Il primo trucchetto è quello dei torchon. Un metodo semplicissimo che consiste nell’inumidire leggermente la chioma, poi dividere i capelli in ciocche, partendo dall’altro della testa. Arrotolare ciascuna ciocca su se stessa creando una spirale. A questo punto, fissarle bene con degli elastici e se necessario anche con qualche forcina.

Attendere dalle 2 alle 4 ore prima di sciogliere i capelli. Aprire i boccoli con le mani e infine, fissare con una leggera spruzzata di lacca. I capelli risulteranno mossi e dall’effetto naturale.

Altro metodo che sta spopolando sui social è quello della cintura dell’accappatoio o di altri strumenti molto simili, in seta o in cotone. Anche questo trucchetto è davvero semplice. Basterà misurare il centro della cintura dell’accappatoio e adagiarlo sulla testa, lasciando a penzoloni, a destra e sinistra, le parti uguali della cintura.

Fissare quest’ultima con un mollettone. Dividere i capelli in ciocche partendo dalla fronte e arrotolare ciascuna ciocca intorno alla cintura. Una volta arrotolati tutti i capelli, togliere il mollettone e legare con degli elastici le estremità della cintura. Dopo una notte, sciogliere i capelli e ammirare una piega a dir poco perfetta.

Strano ma efficace

Infine, ecco un metodo leggermente più bizzarro ma ugualmente efficace.

Prendere una rivista e strappare le singole pagine. Arrotolare ogni pagina per creare dei piccoli tubi di carta e schiacciarli leggermente per evitare che si aprano. A questo punto, prendere i capelli, dividerli in ciocche. Poi, inumidire i capelli e arrotolare ogni ciocca, dal basso verso l’alto, intorno ai tubicini di carta. Annodare le estremità di ciascun foglio di carta e lasciare in posa per almeno 2 ore.

Anche in questo caso, una volta pettinate, le ciocche assumeranno un aspetto ordinato e alla moda, senza però aver bruciato i capelli