Conto alla rovescia per il mese di maggio, il mese delle rose che ci proietterà verso l’estate piena. Tuttavia, nei prossimi 31 giorni sarà ancora primavera e ci sarà tanto da fare a scuola come a casa, tra colleghi di lavoro e verso i clienti, in famiglia come con il partner. Abbiamo chiesto lumi agli esperti in merito alla posizione delle stelle nel cielo astrale di maggio. Abbiamo scoperto che finalmente arrivano Giove, Venere e Marte per questo segno zodiacale che tanto ha sofferto nelle ultime settimane.

Vediamo la posizione dei pianeti nel cielo astrale di maggio

Probabilmente uno dei passaggi chiave del mese sarà quello di Giove nel segno dell’Ariete a partire dall’11 maggio. Ricordiamo che secondo l’astrologia è il pianeta della prosperità, dell’espansione, delle nuove iniziative, dell’avvio di nuovi progetti. Sempre a proposito di nuove iniziative, ricordiamo che da un mesetto è possibile accedere ai fondi MISE. Sono contributi (anche) a fondo perduto per giovani under 35 e donne di tutte le età che intendono mettersi in proprio.

In definitiva, Giove è un po’ il contrario di Saturno e viene in genere considerato un pianeta benefico. L’ingresso di Giove non sarà tuttavia l’unica buona notizia per il segno dell’Ariete. Per tutto il mese di maggio troviamo anche Venere e Marte, quest’ultimo solo a partire dal giorno 25. Prima di allora, infatti, lo troviamo nel segno dei Pesci. Per il resto, segnaliamo la presenza di Saturno in Acquario, mentre Sole sarà diviso tra Toro (fino al 21 maggio) e Gemelli. Sempre in Toro, il segno del mese, troviamo Urano e, nell’ultima settima di maggio, anche Mercurio.

Finalmente arrivano Giove, Venere e Marte per questo segno zodiacale il cui oroscopo di maggio dona nuovi affari e immense gioie al cuore

Dall’individuazione dei pianeti nel cielo astrale si comprende bene il recupero che arriverà a maggio per il segno dell’Ariete. L’oroscopo del mese è praticamente molto positivo e in particolare si segnala un forte recupero nel campo dei sentimenti. Venere nel segno lascerà l’impronta in termini di tanto dialogo, feeling e armonia sia in coppia che in famiglia (figli o genitori a seconda dei casi). L’arrivo di Marte a fine maggio servirà anche per accrescere la sicurezza in campo di conquiste, specie per i single.

Splendido anche il cielo professionale, da sempre un punto di forza per i nati del segno. L’arrivo di Giove rappresenterà quella marcia in più per chiudere nuovi contratti o nuovi accordi commerciali. Oppure per mandare un cv (abbiamo già visto dove inviarlo per trovare più facilmente lavoro) o chiedere uno scatto di mansione e/o stipendio.

Infine, miglioreranno anche i flussi di cassa, grazie alle nuove entrate potette dal parterre di buone stelle nel cielo degli Ariete a maggio.

