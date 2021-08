Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp stanno introducendo novità interessanti. Ce n’è una, per esempio, particolarmente apprezzata da chi non sopporta le notifiche invadenti (la Redazione di Proiezionidiborsa ne ha parlato in un precedente articolo).

Un’altra funzione, invece, è perfetta per chi ha a cuore la privacy, soprattutto per quanto riguarda foto e video. È dunque il momento di scoprire come utilizzarla.

Finalmente arriva la novità di WhatsApp che tutti aspettavano per proteggere la privacy

Quando si invia una foto per messaggio, il destinatario può conservarla per sempre. Non solo: ha anche la possibilità di inoltrarla ai suoi contatti.

Nella maggior parte dei casi non si tratta di un grosso problema. Ma ci sono situazioni in cui proteggere la propria privacy è importante. Molte app hanno dunque risposto a questa necessità introducendo le foto e i video che si autodistruggono. Questa funzione, per esempio, è già presente sui messaggi direct di Instagram.

Adesso un’altra applicazione di messaggistica si sta adeguando: finalmente arriva la novità di WhatsApp che tutti aspettavano per proteggere la privacy! Un recente aggiornamento, infatti, introduce la modalità “visualizza una volta”. Questa permette di inviare foto e video che scompariranno dopo che il destinatario li ha aperti. Ma come funziona?

Come funziona la modalità “visualizza una volta” di WhatsApp

Mandare una foto che si autodistrugge è semplice. Basta inviare un file come si fa normalmente, ma ricordandosi di premere sul piccolo simbolo con la cifra 1 accanto allo spazio per la didascalia.

In questo modo le foto e i video non risulteranno salvati nella galleria del destinatario. Chi riceve le immagini, dunque, non potrà nemmeno inoltrarle, classificarle o condividerle. Il mittente, invece, saprà se il destinatario ha visualizzato la foto. Questo, però, solo se ha attivato le conferme di lettura, più note come “spunte blu”.

Attenzione, però, a una piccola pecca: il destinatario può comunque fare uno screenshot, e il mittente non riceverà alcuna notifica. Prima di inviare una foto, dunque, bisogna sempre valutare se ci si fida davvero di chi la riceverà.

