L’INPS con il pagamento dell’assegno di invalidità per il mese di novembre 2020 provvederà a inserire soldi in più. Finalmente arriva la maggiorazione sociale. I titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984 troveranno un aumento negli assegni.

L’incremento per i più fortunati tocca 651,51 euro per 13 mensilità. L’INPS, in questi mesi, ha lavorato sodo per accelerare le procedure di definizione. La platea dei beneficiari è piuttosto ampia.

Cosa bisogna fare

I soggetti con invalidità 100% non devono presentare nessuna domanda all’INPS. L’istituto previdenziale riconosce in modo automatico la maggiorazione sociale con decorrenza dal 20 luglio 2020.

Le persone titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984, hanno l’obbligo di presentare la domanda altrimenti l’adeguamento non sarà riconosciuto. I beneficiari devono utilizzare la piattaforma dell’INPS oppure rivolgersi ai patronati e Caf.

In questo caso, ci sono delle scadenze da rispettare. I soggetti con i requisiti di legge, presentando la domanda entro il 30 ottobre, ottengono il riconoscimento dal primo agosto 2020.

In alternativa, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La soglia da non superare

Da tenere presente, che non tutti, ottengono questa maggiorazione sociale. I cittadini non devono superare una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro. Inoltre, vediamo cosa succede, in presenza di un altro coniuge. La soglia di reddito annuale cumulato con il coniuge non deve superare 14.447,42 euro.

I redditi da tenere presenti

Vediamo quali redditi concorrono alla valutazione del requisito reddituale. Rientrano i redditi di qualsiasi natura: da quello assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata. Inoltre i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

I redditi esclusi

Il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia, indennità particolari riferite alla salute non concorrono alla formazione del reddito. Dopo tanta attesa, finalmente arriva la maggiorazione sociale.