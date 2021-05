Già da qualche giorno è disponibile il modello 730/2021 nell’area personale dell’Agenzia delle Entrate. Dal prossimo 19 di maggio sarà possibile effettuare le correzioni sul modello prima di procedere all’invio. Sono molte le novità presenti in questa nuova versione. Conoscerle consente di non perdere le possibili detrazioni alla quali il contribuente ha accesso in ragione delle spese sostenute nell’anno di imposta precedente. Finalmente arriva la detrazione del 20% sulle spese delle vacanze nel modello 730/2021 e inizia la corsa all’inserimento dei dati.

Cosa prevedeva l’iniziativa e chi potrà inserire la spesa da portare in detrazione

Tra le novità che si possono annunciare in relazione al modello 730/2021 troviamo il bonus vacanze. Era stato il decreto Rilancio n. 34/2020 a lanciare l’iniziativa con l’obiettivo di sostenere il settore turistico in crisi. È per tale motivo che sono tantissime le famiglie che hanno richiesto l’agevolazione. Come molti ricorderanno, il bonus prevedeva un contributo fino a 500 euro per famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro. Il periodo di fruizione del bonus era fissato tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno. Successivamente, il beneficio si è esteso fino al 31 dicembre 2021 purché l’iscrizione all’App IO sia avvenuta entro la fine del 2020. Coloro che hanno beneficiato del bonus nell’anno di imposta 2020, potranno richiedere la detrazione spettante.

Finalmente arriva la detrazione del 20% sulle spese delle vacanze nel modello 730/2021 e inizia la corsa all’inserimento dei dati: dove inserire i dati per ottenere il rimborso?

L’iniziativa prevedeva le seguenti agevolazioni: uno sconto diretto sul corrispettivo pari all’80% e una detrazione di imposta del 20%. Quest’ultima è fruibile solo se è presente nella dichiarazione dei redditi 2021. Ecco perché è giunto il momento di farne menzione. Laddove non sia già presente, l’importo da portare in detrazione si dovrà inserire nel Quadro E, sezione VI, Rigo E83. Si tratta del quadro che porta le denominazione “Altre Detrazioni”. I codici da inserire per il bonus vacanze sono codice 3 e codice 4. Il primo codice si utilizza se il contribuente che ha utilizzato il bonus è anche l’intestatario della fattura, documento commerciale o ricevuta fiscale. Si rammenta che l’importo della spesa da portare in detrazione non potrà superare il valore di 100 euro.

Se invece il contribuente si accorge di aver fruito indebitamente del bonus, potrà provvedere alla restituzione senza l’applicazione di sanzioni. In questo caso si compila la sezione con il codice 4 al Rigo E83. Ulteriori dettagli relativi a questa casistica sono consultabili nell’articolo: “Si deve restituire il Bonus Vacanze se il modello ISEE presenta errori”. Finalmente arriva la detrazione del 20% sulle spese delle vacanze nel modello 730/2021 e inizia la corsa all’inserimento dei dati che seguirà le regole descritte.

