Una boccata d’ossigeno arriva per le Regioni del Sud con il bando di concorso pubblicato da qualche giorno in Gazzetta Ufficiale. I laureati che desiderano lavorare presso le Pubbliche Amministrazioni hanno un’opportunità davvero importante. Si tratta del reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale che andranno a svolgere funzioni di coordinamento. In particolare, si tratta di coordinamento nel settore degli interventi richiesti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale. I cicli di programmazione interessati sono quelli relativi agli anni 2014-2020 e 2021-2027, soprattutto per quanto riguarda gli organismi intermedi e autorità di gestione. Le Regioni cui si rivolge il bando sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Era atteso da tempo e finalmente arriva il bando di concorso per le Regioni del Sud con 2.022 posti nella Pubblica Amministrazione e come presentare la domanda.

Le risorse che saranno reclutate saranno così suddivise:

1270 a tempo determinato per ricoprire il ruolo di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE)

733 a tempo determinato per Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE)

19 a tempo determinato per Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE).

Come presentare la domanda

Per inoltrare la domanda è necessario compilare il modulo elettronico sul sito “Step-One19”. Per chi non avesse dimestichezza con l’inoltro delle domande per i concorsi pubblici, ricordiamo che il modulo è facilmente raggiungibile attraverso il sito ufficiale Ripam. La domanda può essere inoltrata soltanto per via telematica, per cui è necessario essere in possesso di SPID. Ogni candidato deve possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Quindi, non deve essere intestato ad altri soggetti.

Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione, la domanda potrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 15 novembre 2021. Sarà inoltre necessario pagare il contributo di 10 euro, quale quota di partecipazione, a pena di esclusione. Questo pagamento potrà essere effettuato entro le ore 13.00 del 15 novembre. Consigliamo sempre di pensarci per tempo, così da evitare eventuali problemi di sistema. Chi volesse partecipare al concorso per più profili, dovrà versare la quota di 10 euro per ogni domanda inoltrata.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere attentamente il bando di concorso.