Dopo gli incredibili successi de La Casa di Carta, Lupin e Vikings, solo per citare qualche fortunato esempio, le serie a episodi sono tornate in auge. Che siano lunghe o brevi, poco importa, perché gli italiani si stanno dimostrando grandi fan di queste particolari pellicole. Che tra l’altro sono sempre più delle vere e proprie miniere d’oro per i produttori che ci scommettono sopra. Oggi ci occuperemo di una serie tutta particolare, tratta da un eroe del Mondo Marvel e che da più parti è stata definita “la serie più strana di sempre”.

Un episodio settimanale, in uscita il mercoledì, per questa serie che, già dal primo episodio del 30 marzo, ha scatenato la gioia dei fans. Andiamo a conoscerla da vicino con gli Esperti della Redazione. Finalmente anche in Italia la serie TV che promette di essere non solo la più discussa, ma anche una delle più seguite degli ultimi anni.

Il Cavaliere della Luna

“Moon Knight”, ossia Il Cavaliere della Luna è il titolo originario, in onda su Disney Plus dallo scorso 30 marzo. Una miniserie di 6 episodi che usciranno scaglionati ogni mercoledì. Il protagonista vive una vita monotona da commesso di un Museo londinese, sognando tutto ciò che riguarda l’Egitto e i suoi misteri. Ma, deve incatenarsi al letto, perché nei suoi incubi notturni, ha l’impressione di vagare per il Mondo. Il primo fumetto, da cui è tratta la serie, è apparso in America nel 1975, ma è conosciuto in Italia dalle prime uscite editoriali del 2007. Dotato di poteri incredibili, soprattutto durante la notte, il nostro eroe si troverà a combinarne davvero di ogni colore. E, qui ci fermiamo per non “spoilerare” ai Lettori il seguito di questa avvincente serie.

Finalmente anche in Italia la serie TV più strana e incredibile di sempre candidata a diventare la sorpresa del 2022 con 1 degli attori più amati di Star Wars

Moon Knight è interpretato dall’attore guatemalteco Oscar Isaac, che i fans di Star Wars conoscono assai bene. Nonostante il successo che ha già travolto la serie, l’attore ha confermato anche nei giorni scorsi di aver firmato solo per i primi episodi e non per eventuali sequel. Che, visti i picchi d’ascolto, sicuramente arriveranno.

Approfondimento

