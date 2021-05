Tutti sanno che la frutta possiede delle proprietà che possono essere benefiche per il corpo. L’anguria per esempio è molto idratante, la banana con il potassio rafforza i muscoli.

Inoltre, gli agrumi aiutano a contrastare e prevenire malanni di stagione e l’elenco potrebbe allungarsi ulteriormente. Esiste però un frutto molto particolare che ha degli effetti sul nostro fisico davvero notevole.

Finalmente anche in Italia il frutto che pochissimi conoscono e che sta spopolando per i suoi incredibili benefici per il corpo. Stiamo parlando di quella che nel nostro paese è conosciuta con il nome di noce brasiliana.

Essa proviene da un gande albero della foresta amazzonica ed ha una forma di una noce grossa e mandorlata. Oltre alla sua bontà, è ricchissima di proprietà benefiche per la nostra salute.

Cosa contengono i semi

Per comprendere i suoi benefici per la salute umana è sufficiente fare questo confronto. Bastano 5-7 noci o 20-25 mandorle al giorno per allungare la vita mantenendo il peso forma.

Invece, con un solo seme al giorno contenuto nella noce brasiliana (ce ne sono circa 12-20 all’interno) si possono ottenere gli stessi effetti. Il motivo è certamente legato alla presenza di fibre, la vitamina E, il magnesio, il calcio, gli antiossidanti e le proteine.

Inoltre, è un frutto i cui semi contengono tantissimo selenio presente tra 200 e 400 microgrammi. Cioè sono circa quattro volte la dose che giornalmente si dovrebbe consumare.

È proprio la presenza di questo particolare minerale che porta questi grandi benefici al nostro organismo. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi benefici.

I fantastici benefici della noce brasiliana per la nostra salute

A livello cerebrale aiuta a prevenire alcune malattie come l’Alzheimer perché favorisce la formazione di glutatione perossidasi un enzima che neutralizza i radicali liberi.

Alcuni studi hanno dimostrato come esista una correlazione tra l’azione negativa per le nostre cellule causata dai radicali liberi, e la comparsa dei sintomi della malattia sopra menzionata.

Oltre al cervello, però, vi sono benefici anche per il nostro cuore perché aggiungono quello che viene definito colesterolo buono. Inoltre, aiutano a dimagrire perché procurano senso di sazietà per via del loro notevole apporto calorico pari a circa 656 per 100 grammi.

Inoltre, i semi della noce brasiliana prevengono l’ipotiroidismo grazie alla presenza del selenio. Infine, ci sono altri due grandi benefici. Il primo è relativo alle ossa grazie alla presenza del magnesio e del fosforo, il secondo è relativo al miglioramento della digestione. Concludendo, è finalmente anche in Italia il frutto che pochissimi conoscono e che sta spopolando per i suoi incredibili benefici per il corpo.