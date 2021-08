Aspettiamo l’estate tutto l’anno con le sue giornate che si allungano e ci permettono di rimanere all’aria aperta per più tempo. Con le sue serate ventilate, il mare, le vacanze e la serenità.

È pur vero, però, che anche l’estate ha i suoi lati negativi.

Il caldo, l’afa e il sole molto forte, spesso, ci fanno sperare che passi in fretta e che torni l’inverno.

Ripararsi dal caldo è possibile. Scegliere di partire e di passare qualche giorno nei luoghi freschi di mare o di montagna, ad esempio, può essere un’idea.

In tutto questo, non dimentichiamoci che oltre a noi, anche i nostri animali domestici possono soffrire molto il caldo.

Parliamo sia dei gatti che dei cani. Senza dubbio, soffriranno sempre di più il caldo gli animali a pelo lungo.

Esistono, infatti, molte razze di cani che soffrono il caldo più di altre.

Finalmente anche i nostri cani con questo metodo molto efficace possono combattere il caldo

Cerchiamo di farli vivere meglio, tagliandogli il pelo per quel che è possibile, sempre chiedendo consiglio al nostro veterinario.

Purtroppo, però, spesso, questo non basta. Quante volte ci capita di vedere i nostri piccoli amici a quattro zampe con la bocca aperta che spesso soffrono anche più di noi?

Le alternative per risolvere il problema ci sono. Possiamo provare a bagnarli più volte al giorno così che il pelo umido li faccia soffrire meno. Questo, però, è più semplice quando abbiamo un giardino o uno spazio aperto.

Un altro metodo a cui pochi pensano, invece, è questo. Vediamo perciò come finalmente anche i nostri cani con questo metodo molto efficace possono combattere il caldo.

I tappetini rinfrescanti

Stiamo parlando del tappetino rinfrescante. Possiamo trovarlo online o in tutti i negozi specializzati.

Questi tappetini hanno un meccanismo di refrigerazione interno che permette ai nostri amici a quattro zampe di rinfrescarsi quando vogliono.

In questo modo, anche avendo il pelo lungo, saranno in grado di combattere il caldo come avremmo sempre voluto.

Una cuccetta che li faccia stare comodi e, allo stesso tempo, rilassati perché le alte temperature non li faranno più soffrire come prima.

I nostri cuccioli ci ringrazieranno!