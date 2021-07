Sfuggire alla solita serata televisiva anche quando siamo in vacanza è qualcosa che davvero ci meritiamo, dopo tutti questi mesi di coprifuoco e mascherine. Un bel film in sala, al fresco e in super comfort oppure col cornetto gelato in una arena estiva è quello che ci vuole.

Finalmente al cinema con i film assolutamente da non perdere a luglio e agosto. Diamo un’occhiata al cartellone con l’aiuto degli esperti di Cultura di ProiezionidiBorsa.

La paura che piace

Anche se il brivido di recente non ci è mancato, ecco una storia popolata da creature crudeli, “A Quiet Place 2” con Emily Blunt. Fantasy e grottesco “Mandibules” è ambientato in una Costa Azzurra mozzafiato, infestata da una mosca gigante.

Scarlett Johansson torna al cinema con “Black Widow”, il nuovo film della Marvel: un thriller d’azione ma anche un dramma familiare. Con lei Rachel Weisz e Florence Pugh. Per gli amanti di horror e noir, “State a casa” di Roan Johnson, con quattro studenti confinati ci riporta in pieno lockdown. Da segnare in agenda anche “Una donna promettente”, con la vendicatrice Carey Mulligan.

A suon di musica

Ecco una capsule di film musicali o dedicati al tema. “In the heights” di Lin-Manuel Miranda, il bellissimo docufilm di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio”.

C’è una band riunita dopo anni in “Boys” di Davide Ferrario con Neri Marcorè. E ovviamente piangeremo tutti davanti a “Per Lucio” di Pietro Marcello, dedicato a Lucio Dalla. Imperdibile e ironico anche “La brava moglie”, pellicola francese ambientata nel 1968 con Juliette Binoche.

Per chi sceglie solo pellicole serie e impegnate il biglietto giusto è per “La terra dei figli” di Claudio Capellini con Valeria Golino e Valerio Mastrandrea. Ma anche per “La nostra storia” del premio Oscar Fernando Trueba, che ha lavorato al biopic dell’attivista colombiano per i diritti umani Hèctor Abad Gomez.

Gli ambientalisti sono in fila per vedere “Storm Boy” con Geoffrey Rush, storia bellissima dell’amicizia tra un bambino e un pellicano ambientata in Australia.

E ora fateci ridere

Basta con le tristezze, il cinema deve offrirci un sorriso. Ecco servita la trilogia tutta da ridere, “Agente Speciale 117”, primo capitolo della parodia di Bond: Missione Cairo è interpretato da Jean Dujardin e diretto da Michel Hazanavicious, entrambi premiati con l’Oscar per “The Artist”.

Imperdibile per ridere “Come un gatto in tangenziale 2” con sottotitolo “Ritorno a Coccia di Morto” con la coppia d’assi Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Gradevolissimo anche #Iosonoqui, una parabola divertita e disillusa dell’amore via social, con Alain Chabat.