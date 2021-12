Un errore che non dovremmo fare è quello di catapultarci già all’Oroscopo del nuovo anno. Come abbiamo ripetutamente visto nei giorni scorsi, in questi ultimi giorni del 2021 ci sono dei segni che potrebbero avere grandi soddisfazioni. E non parliamo solo di soldi ma anche di fortuna, amore e opportunità lavorative. Segni che potrebbero dare una svolta proprio in questi giorni a situazioni ferme da anni. Inizio dicembre da urlo per questi 3 segni che contenderanno allo Scorpione il successo e il trionfo economico. Come abbiamo visto, ma finalmente a inizio dicembre il Leone cederà a questi 3 segni fortunati il primato nel successo economico e amoroso. Vediamo assiema ai nostri Esperti di chi parliamo.

Non solo fiabe per l’Acquario

I nati il segno dell’Acquario, soprattutto le donne, si contraddistinguono spesso per originalità e vena artistica. Un po’ fuori dalle righe, spesso tormentati dal pessimismo, sono però piacevolissimi da avere a fianco. Riescono infatti a non rendere monotona la vita del partner. Combinando magari qualche guaio di troppo, spesso comunque risolvibile. E i primi giorni di dicembre potrebbero veramente essere vissuti nell’agitazione tradizionale di questo segno. Ma ansia che per una volta potrebbe portare con sé il bicchiere mezzo pieno. Esempio tipico di un Acquario artista geniale è Lewis Carroll. Il suo nome ci dirà magari poco, ma è l’inventore di Alice nel paese delle meraviglie. E, l’inizio di dicembre sarebbe proprio un periodo incantato, stravagante, ma ricchissimo di idee per gli Acquari.

Finalmente a inizio dicembre il Leone cederà a questi 3 segni fortunati il primato nel successo economico e amoroso

Una strana calma piatta potrebbe colpire il Cancro nei prossimi giorni. “Strana” perché molti dei nati di questo periodo dell’anno amano spesso complicarsi la vita. Perché, infatti abbandonarsi alla monotonia, quando potremmo combinare qualche casino? Le stelle consigliano di dedicarsi all’amore, cosa che darà i suoi frutti. Ma, anche di aspettare in riva al fiume che passi il “cadavere del nemico”. Attuando, infatti il famoso proverbio cinese, i nati del Cancro potrebbero trovarsi in arrivo soldi inattesi. È anche previsto un buon periodo di stato di salute.

Un super inizio per l’Ariete

C’è poco da fare: sembra che le stelle favoriscano l’Ariete da dicembre fino a tutto il 2022. Si prevedono piccoli e grandi cambiamenti, ma tutti di sostanza. Nonostante la vita privata rischi di compromettere quella professionale, gli Arieti usciranno vincitori da entrambe le situazioni. Guardando le stelle, attenzione che proprio in queste ore la Luna potrebbe favorire nuove amicizie e nuovi legami lavorativi. Questi primi giorni di dicembre potrebbero infatti rivelarsi un periodo di semina fertile per i prossimi raccolti. Sarà tutto come in una canzone romantica e vitale di una voce strepitosa come Mina, nata sotto il segno dell’Ariete.

Approfondimento

Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna