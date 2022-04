Cover 50 SpA è una società con sede in Italia che si occupa principalmente della produzione di abbigliamento. L’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di pantaloni da uomo e da donna.

L’ultimo anno in Borsa è stato per il titolo molto interessante. Dopo anni di sofferenze, infatti, le quotazioni hanno fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, nelle ultime 5 settimane ha sempre chiuso la settimana sopra la chiusura di quella precedente. Adesso, fin dove potrebbe arrivare il rialzo in corso sul titolo Cover 50?

Come si vede dal grafico, con la chiusura del 22 aprile le quotazioni hanno rotto al rialzo l’importantissima resistenza in aera 8,75 euro (II obiettivo di prezzo). In questo modo si sono creati tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare fino alla massima estensione rialzista collocata in area 9,75 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 8,75 euro potrebbe spingere le quotazioni a invertire al ribasso. Per la settimana in corso, quindi, diventa cruciale vedere se la rottura del livello indicato verrà confermata oppure no.

Prima di chiudere questa sezione facciamo notare come, nonostante un aumento degli scambi seguito al rialzo dei prezzi, il controvalore scambiato giornalmente resta relativamente basso. Allo stato attuale, infatti, mediamente il controvalore cambiato giornalmente è inferiore ai 20.000 euro. Conseguentemente, con piccole somme è possibile avere un forte impatto sull’andamento del prezzo del titolo.

Infine, se si guardano i parametri che normalmente si utilizzano per la valutazione di un titolo azionario (i.e. rapporto prezzo/utili, fair value, Price to Book ratio), scopriamo che il titolo è sottovalutato di circa il 50%.

Fin dove potrebbe arrivare il rialzo in corso sul titolo Cover 50? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Cover 50 (MIL:COV) hanno chiuso la seduta del 22 aprile in ribasso dell’1,65% rispetto alla seduta precedente a quota euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

L’ultima seduta del Ftse Mib Future ha spazzato via ogni velleità rialzista. Le attese per le prossime settimane