Fin dove potrà spingersi il ribasso in corso sul Ftse Mib Future da cui stiamo mettendo in guarda ormai da mesi?

Prima di rispondere alla domanda ricordiamo una cosa che ripetiamo in tutti i nostri articoli e che ci sta mettendo al riparo dai continui giravolta del mercato. Stiamo, infatti, assistendo a

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

una sequela di falsi segnali al rialzo e al ribasso che stanno mettendo a dura prova la tenuta nervosa anche degli investitori più esperti.

La settimana appena conclusasi ha visto un ribasso di circa il 7% alimentato dall’esplosione della pandemia in tutto il mondo. Tuttavia, grazie a un PIL trimestrale strabiliante che ha tenuto a galla la Borsa italiana, l’ultima seduta del mese ha visto il Ftse Mib Future fare meglio del resto dei principali indici mondiali.

Un segnale rialzista oppure fin dove potrà spingersi il ribasso in corso sul Ftse Mib Future?

Analisi grafica e previsionale sul Ftse Mib Future

Alla chiusura del 30 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 17.901 in rialzo dello 0,54% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dello 6,86%

Time frame giornaliero

Come avevamo anticipato, la seduta settimanale, dopo la rottura del supporto chiave, è stata tutta al ribasso e ha raggiunto velocemente il I obiettivo di prezzo in area 17.810. Pronti, quindi, a una nuova accelerazione ribassista? L’ultima seduta della settimana ha rimescolato le carte in quanto abbiamo assistito a un recupero del supporto in chiusura di seduta.

Decisiva, quindi, sarà la partenza del mese di novembre. Se il recupero dovesse essere confermato si potrebbe tornare in area 19.000. In caso contrario si continuerebbe a scendere verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame settimanale

Dopo settimane e settimane di un balletto intorno al livello chiave in area 19.335, abbiamo assistito alla chiusura più bassa dal maggio 2020. Non un bel segnale.

Importante, in quest’ottica controllare cosa accadrà in prossimità del supporto in aera 16.660. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe crollare le quotazioni prima verso area 13.800 e successivamente verso area 9.600.

Fino a quando non si avrà tale rottura sono possibili rialzi che, però, diverrebbero duraturi solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 19.335.

Time frame mensile

Il mese di ottobre ha chiuso sotto 18.915 indebolendo la proiezione al rialzo in corso. Sono, quindi, possibili discese fino in area 16.890. Per il mese di novembre sarà decisiva la tenuta di quest’ultimo livello per evitare discese con obiettivo in area 9.600.