Fermo restando che nel lungo periodo l’oro sia destinato a segnare nuovi massimi, settimana scorsa mettevamo in guardia dai facili entusiasmi chiedendoci “Siamo proprio sicuri che l’oro sia destinato a segnare nuovi massimi?”

Mai la prudenza predicata in quell’articolo fu più opportuna. Le ultime tre sedute della settimana, infatti, hanno visto un notevole ridimensionamento della spinta rialzista tanto che i nostri Analisti si sono posti una nuova domanda “Fin dove potrà spingersi il ribasso in corso dell’oro?”

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi, vogliamo anticipare che, qualunque sia il time frame considerato, ci sono indizi ribassisti sparsi qua e la.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’analisi grafica e previsionale ci dirà fin dove potrà spingersi il ribasso in corso dell’oro

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 4 settembre in ribasso dello 0,18% rispetto alla seduta precedente a quota 1.934,3 dollari.

Scenario di breve periodo

Per l’ennesima volta a partire da inizio agosto, area 1.929 dollari ha retto alla spinta ribassista. Come andranno le cose nel breve termine allora, sarà chiaro già dalle prime sedute di settimana prossima. Una chiusura inferiore a1929,18 dollari farebbe accelerare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area. 1.884,95 dollari. gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura.

Ovviamente la tenuta del supporto indicato potrebbe favorire la ripartenza al rialzo.

Scenario di medio/lungo periodo

Area 2.001 dollari sul settimanale e, soprattutto, area 1.945 dollari sul mensile, sono formidabili ostacoli lungo il percorso rialzista dell’oro.

Una chiusura settimanale inferiore a 1.909,59 dollari aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area dollari 1.758,93 dollari. Su questo livello si decideranno, poi, le sorti di medio periodo.

Sul mensile non abbiamo molto da dire, siamo solo all’inizio di settembre, se non che una chiusura mensile inferiore a 1.864 dollari farebbe precipitare le quotazioni dell’oro verso area 1600 dollari.