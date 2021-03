Il week-end è iniziato, ma vista la zona rossa in quasi tutti Italia non resta che passarlo a casa. E quindi tra le varie pulizie, la cucina e il fai da te, la sera non si può dire di no ad un bel film in compagnia dei propri figli. E qui entra in gioco Netflix che ogni mese aggiunge serie TV e film al proprio catalogo. Vediamo allora dei film per tutta la famiglia da vedere su Netflix.

Yes day, di Miguel Arteta

È appena uscito sulla piattaforma streaming Netflix ed è alla posizione numero 8 nella classifica top 10 di Netflix Italia. Il film, tratto dal libro di Amy Krouse Rosenthal, è un’avvincente commedia per tutta la famiglia.

I Torres sono una comune famiglia americana, dove mamma e papà sono alle prese con i figli: la prima quasi maggiorenne, il secondo adolescente e l’ultima ancora piccolina. Essere genitori significa spesso dover dire di no, ma in questa brillante commedia per un’intera giornata ogni desiderio dei figli sarà realtà: il yes day (giorno del sì, ndr). E proprio in questo giorno la famiglia, tra avventure e divertimento, scoprirà di nuovo il piacere di stare insieme.

Instant family, di Sean Anders

Film uscito nel 2018, questa commedy-drama vede come protagonisti gli attori Mark Wahlberg e Rose Byrne. Anche loro sono una famiglia, che però non ha bambini. I due stanchi dei continui attacchi da parte della famiglia, che pensa che non possano avere figli, decidono di adottare tre bambini. Inizialmente tutto sembra andare a gonfie vele, fino a quando l’essere genitore non si trasforma in un vero e proprio lavoro con varie complicazioni.

Alla scoperta di ‘Ohana, di Jude Weng

Da Brooklyn alle Hawaii in una adventure-comedy che porta lo spettatore a scoprire dei paesaggi mai visti delle isole americane. Due fratelli appena trasferiti sull’isola scoprono che il loro nonno sta per perdere la casa. Nel mentre scovano anche una vecchia mappa per un tesoro nascosto che li porterà a scoprire l’isola paradisiaca. Ecco tre film per tutta la famiglia da vedere su Netflix.

Approfondimento

Come approfittare del cashback su Amazon, Netflix e Zalando.