Sapevi che ci sono film che puoi vedere gratis su YouTube, legalmente?

Ti sarai accorto che alcuni account caricano interi film e puntualmente questi vengono rimossi ed i canali chiusi. Avviene quando qualcuno carica un film senza detenerne i diritti e viene giustamente segnalato.

Esistono però film che non sono più protetti da copyright e diventano di pubblico dominio. A questi puoi accedere liberamente, per ampliare la tua cultura cinematografica o anche solo goderti il loro fascino d’altri tempi.

Quali sono i film di pubblico dominio?

Ti aiutiamo a trovare i film che puoi vedere gratis su YouTube o altrove, per recuperare pietre miliari della storia del cinema.

Innanzitutto ti segnaliamo il sito Archive.org, dove trovi un grandissimo numero di contenuti fruibili gratuitamente e legalmente. Tra questi un ottimo database di film, cercali sotto la categoria Feature Films.

Se conosci l’inglese potrai goderteli in streaming in lingua originale o perfino scaricarli.

Poi potresti cercare i sottotitoli in italiano, se ne hai bisogno. In ogni caso l’elenco ti sarà utile, per poi cercare i film sottotitolati o doppiati, su YouTube o altre piattaforme.

Film che puoi vedere gratis su YouTube, legalmente

Tra i film che puoi vedere gratis su YouTube ci sono opere del cinema delle origini, del cinema espressionista, ma anche grandi classici Hollywoodiani.

Alcuni esempi? I film dei fratelli Lumière e di Georges Méliès. Metropolis di Fritz Lang, Il Gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, Frankenstein di James Whale. Pressoché tutti capostipiti del genere Horror e Fantascienza.

Puoi vedere i capolavori della commedia come i film dei grandi Charlie Chaplin e Buster Keaton. Si arriva ai film Noir e Thriller degli anni 40 e 50, tra cui alcuni film del grande Alfred Hitchcock. Sono disponibili anche opere più recenti, alcune famose, altre poco conosciute.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Puoi vedere tanti film direttamente su YouTube, ad esempio grazie al canale italiano Film&Clips.

Troverai diversi generi, ci sono soprattutto film italiani un po’ datati, tra cui commedie, spaghetti western e poliziotteschi. Cerca tra i titoli anche alcuni film importanti e noti, tra cui Comizi d’Amore di Pier Paolo Pasolini. O Lo Straniero, di Orson Welles, in versione originale con sottotitoli in italiano.