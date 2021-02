Passata la sbornia delle vacanze di Natale, molti vogliono tornare a mangiare qualche cibo più goloso. Magari tanti di noi sono ancora a dieta, e stanno cercando i modi migliori per dimagrire. Però vorrebbero ogni tanto fare uno strappo alla regola, e preparare un piatto goloso. Oggi useremo un filetto ed un buon formaggio francese proprio per questo: scopriremo un gustosissimo secondo.

Però magari non vogliamo lanciarci in ricette troppo complesse, o con ingredienti troppo ricercati. Per cui oggi consigliamo un piatto che si riesce a preparare in poco tempo ed in maniera semplice. Troveremo filetto e formaggio in questo facilissimo secondo da leccarsi i baffi. Stiamo parlando del filetto al roquefort.

Ingredienti

Per preparare il nostro piatto per due persone, abbiamo bisogno di questi ingredienti:

Due filetti di manzo (consigliati di 200 grammi l’uno);

50 grammi di formaggio roquefort;

10 grammi di Burro;

60 millilitri di panna da cucina;

un pizzico di sale;

Pepe nero.

Una volta che ce li siamo procurati, possiamo iniziare.

Preparazione

Iniziamo tagliando il roquefort a dadini, e poi mettiamolo un attimo da parte.

Ora, cuociamo la carne. Innanzitutto facciamo sciogliere in padella il burro. Quando si è sciolto, mettiamo a cuocere il nostro filetto. Ricordiamo che essendo questo una carne magra, è bene mangiarlo un po’ al sangue per evitare che diventi eccessivamente secco. Una volta cotto, mettiamolo in una seconda padella e mettiamo un coperchio, così da farlo riposare al caldo.

A questo punto è il momento della salsa. Essa si prepara molto rapidamente, aggiungendo la panna al sugo di cottura e mescolando a fuoco basso. Poi, pian piano, si aggiungono i dadini di roquefort. È molto importante aggiungerli lentamente e non tutti assieme, altrimenti si rischia che non si sciolgano bene e la nostra salsa potrebbe rimanere grumosa.

Una volta sciolto tutto il roquefort, si può impiattare. Mettiamo il filetto nel piatto e rovesciamoci sopra la deliziosa salsa. Aggiungiamo sale e pepe a piacere ed è fatta. Abbiamo così accoppiato filetto e formaggio in questo facilissimo secondo da leccarsi i baffi.