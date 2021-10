La cucina è il posto ideale dove esprimere amore e passione, due emozioni indispensabili nella preparazione dei nostri piatti. Mangiare non significa soltanto nutrire il nostro corpo ma è davvero un gesto di piacere, condivisione e convivialità.

La domenica in cucina

La domenica è proprio il giorno perfetto per dedicarsi con tranquillità alla preparazione di piatti più elaborati. Per molti, infatti, questo giorno della settimana rappresenta il momento ideale per rilassarsi e riunirsi con i propri cari, piuttosto che con i propri amici. Un momento magico per condividere le prelibatezze della tavola e per concedersi un caldo e accogliente calice di vino.

In questa giornata di festa fanno spesso da must have pietanze come cannelloni, lasagne, polpettoni, arrosti, castagne, insomma tutti alimenti impegnativi che rischiano di appesantirci troppo.

Ma oggi il nostro intento è invece quello di proporre una ricetta appetitosa, gustosa, dal gusto sopraffino che ci permetterà di sentirci sazi ma di mantenerci leggeri.

Filetti di merluzzo irresistibili e gustosissimi come mai prima con questa deliziosa ricetta crunchy da leccarsi i baffi

Questa gustosa ricetta vede come protagonista i filetti di merluzzo. Una pietanza che a molti farà storcere il naso ma che cucinati in questo modo permetterà anche all’ospite più difficile di scoprirne un gusto tutto nuovo.

I filetti di merluzzo da utilizzare possono essere freschi o surgelati e prepararli sarà davvero semplicissimo.

Filetti crunchy su un letto di broccoli

Ingredienti per 4 persone

2 confezioni di filetti di merluzzo;

120g di albume;

80g di corn flakes;

600g di broccoli;

Olio evo q.b.

Procedimento

Pulire e lessare i broccoli per 15 minuti in acqua bollente e salata; scolarli e con un mixer ad immersione ridurli in crema aggiungendo un filo d’olio d’oliva.

Immergere i filetti di merluzzo scongelati, almeno 30 minuti prima, in una ciotola dove avremmo riposto l’albume. Intanto tritare i corn flakes grossolanamente ed utilizzarli per impanare i filetti precedentemente imbibiti nell’albume. Foderare una teglia con carta da forno e riporvi sopra i filetti di merluzzo in crosta di corn flakes. Cuocerli in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Servire i filetti su un letto di crema di broccoli e portare in tavola ancora caldi e ben croccanti.

Approfondimenti

Un piatto ricco di nutrienti, infatti, i broccoli sono ortaggi di stagione ricchi di fibra, vitamina C e betacarotene. Dal basso contenuto calorico ma ricchi di sali minerali come magnesio, ferro e potassio. Il merluzzo è invece un pesce povero di calorie, magro, con un elevato quantitativo di proteine ad alto valore biologico e ricco di vitamine a sali minerali.

Ed ecco, filetti di merluzzo irresistibili e gustosissimi come mai prima con questa deliziosa ricetta crunchy da leccarsi i baffi.