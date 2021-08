Il Ferragosto è appena passato, ma l’estate è ancora nel pieno del suo splendore e così possiamo goderci qualche altra serata spensierata con gli amici. Tra una cena al ristorante e un’altra in pizzeria, arriva però il momento in cui sentiamo il bisogno di mangiare qualcosa di genuino e casalingo. E magari ci è anche tornata la voglia di cucinare, di metterci ai fornelli e di sperimentare qualcosa di buono e originale.

Quale migliore occasione se non un aperitivo o una cena con i propri cari per dare sfogo alla nostra creatività culinaria? Cosa possiamo preparare per non lasciare nessuno deluso, ma al contempo non perdere un’intera giornata al caldo del forno? Noi della Redazione abbiamo pensato ad un manicaretto particolare e anche molto semplice, leggero e veloce da realizzare.

Filante, morbido e delicato il rotolo di zucchine che si prepara in 25 minuti

La nostra idea è un buonissimo rotolo di zucchine ripieno di prosciutto e mozzarella filante, ideale come antipasto o aperitivo. Per cinque persone ci serviranno:

3 zucchine di medie dimensioni;

150 grammi di prosciutto cotto;

2 mozzarelle da 200 grammi ciascuna;

1 tuorlo d’uovo;

pangrattato, olio e sale q.b.

Innanzitutto, laviamo le zucchine e tagliamole a fette sottili da grigliare da entrambi i lati con un po’ di sale, per circa 10 minuti. Una volta pronte, stendiamole su un pezzo di carta forno, alternandole in posizione verticale e orizzontale, in modo da creare la base per il condimento. Stendiamo le fette di prosciutto sulle zucchine e tagliamo la mozzarella a pezzetti da mettere a loro volta sul prosciutto. Chiudiamo il rotolo, avvogliamolo nella carta forno e inforniamo a 180 gradi per 15 minuti.

Il tocco finale

Togliamo il rotolo dal forno, spennelliamo sopra un po’ d’olio e il tuorlo d’uovo e ricopriamolo col pangrattato. Richiudiamolo nella carta, inforniamo nuovamente per altri 10 minuti ed ecco che sarà pronto.

Lasciamo raffreddare per qualche minuto, rimuoviamo il suo “involucro” e tagliamolo a rondelle.

Per renderlo più gustoso, possiamo accompagnarlo ad una riduzione di aceto balsamico o di salsa allo yogurt in cui intingere le nostre rondelle. Ma non solo, si potrebbe pensare anche ad una salsa alle erbe o aromatizzata alle spezie: in questo modo, renderemo l’antipasto o l’aperitivo più gustoso.

