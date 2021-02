Il cane viene definito “il migliore amico dell’uomo”, la sua presenza aiuta a vivere meglio e inoltre alcuni studi affermano che l’avere un Fido fa bene alla salute. Riflettendoci bene, un cane ci tiene compagnia, ci permette di svolgere attività fisica e ci fa essere più socievoli nei riguardi degli altri.

Il cane è la compagnia adatta per i più piccoli ma anche per i più grandi, chiunque può prendersi cura di un cane e godere dei benefici che la sua compagnia apporta.

Vediamo, in questo elenco, quali sono i motivi che ci fanno definire che Fido fa bene alla salute.

I motivi

Corregge il nostro orologio biologico, la presenza di un cane nelle nostre vite ci porta a essere attenti ai suoi bisogni. Ciò significa anche essere attenti agli orari delle uscite, che siano per i bisogni o di svago il cane come un allarme ti avvertirà quando è arrivato il momento di uscire. Ottimo per chi ha bisogno di ristabilire un equilibrio quotidiano o per chi ha sempre desiderato di svegliarsi al mattino presto.

Ci permette di stare in movimento. La presenza di un cane ci rende sicuramente più attivi, e si sa che l’attività fisica è fondamentale anche per gli esseri umani. Una semplice passeggiata aiuta il cuore, riduce l’obesità, stimola la creatività e allunga la vita.

I cani ci fanno sentire meno soli, sono capaci di trasmettere amore solo grazie al loro sguardo. Sono in grado di comprendere i nostri stati d’animo e di stare accanto a noi. Il solo fatto di rivederlo felice dopo una lunga giornata riempie il cuore.

Ci insegna a condividere come forse non si è mai fatto prima. Ci aiuta a condividere il nostro spazio, a rivedere il nostro tempo a beneficio del rapporto e ci porta a pensare inevitabilmente per due.

Se questi punti sopra citati non sono bastati per comprendere quanto bene faccia la presenza del cane nelle nostre vite, ricordatevi che i cani fanno anche ridere e possono anche salvarci la vita in casi di estrema difficoltà.