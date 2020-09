Indiscrezioni di fusioni nel settore bancario hanno fatto correre Piazza Affari solo per una parte della seduta prima di un forte ritracciamento. Banco Desio e della Brianza non ha partecipato a queste montagne russe. Bisogna, quindi, fidarsi di un titolo bancario che non partecipa al ribasso del settore o più in generale ai suoi movimenti?

Storicamente questo titolo bancario ha sempre fatto meglio del settore di riferimento. A cinque anni, ad esempio, ha perso il 20%, mentre le perdite del settore bancario sono state di poco superiori al 50%. Da questo punto di vista, quindi, ci sono i presupposti per puntare su Banco Desio e della Brianza.

Tuttavia se andiamo a guardare la valutazione del titolo secondo i multipli di mercato, scopriamo che è sopravvalutato.

Fidarsi di un titolo bancario che non partecipa al ribasso del settore? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Il titolo Bco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 2,03 euro la seduta del 24 settembre invariato rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso è ribassista qualunque sia il time frame considerato. Inoltre i potenziali ribassi sono molto importanti. Nel lungo periodo, ad esempio, le quotazioni potrebbero scendere fino al 50% rispetto ai prezzi attuali.

Andiamo, però, per ordine e capiamo quali siano i livelli chiave sui diversi time frame.

Time frame giornaliero

Nel breve i prezzi sono diretti verso ill II obiettivo di prezzo in area 1,7569 euro con possibilità di estensione fino in area 1,4268 euro.

I rialzisti potrebbero tentare l’acquisto o alla rottura al rialzo di area 2,089 euro oppure sui livelli 1,75690 euro e 1,4268 euro. Gli stop vanno fatti scattare nel caso di chiusure giornaliere sotto gli stessi livelli.

Da notare che l’ultima seduta è stata caratterizzata da buoni volumi al rialzo. Un buon segnale per i rialzisti.

Time frame settimanale

Sul settimanale non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 1,8954 euro (I obiettivo di prezzo). Si potrebbe tentare un acquisto su questo livello purché si applichi un rigido stop nel caso di chiusure settimanali inferiori al livello stesso. Gli obiettivi successivi nel caso di continuazione ribassista sono indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile vale quanto scritto sul settimanale, cambiano solo i livelli da considerare.