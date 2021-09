Non ci sono proprio storie, alla fine di un pasto non esiste niente di meglio di un buon dessert. Avremo allora solo bisogno di fichi, mandorle e Marsala, sono proprio questi gli ingredienti per questo delizioso dolce di stagione.

Tutto il necessario per preparare i nostri buonissimi canestrini

L’occorrente per 6 porzioni:

300 gr di farina 0;

180 gr di burro;

120 gr di zucchero a velo;

3 tuorli;

1 limone bio;

un poco di bicarbonato di sodio;

sale.

Per la composta:

10 fichi viola;

1 mela;

20 gr di mandorle pelate;

mezzo limone;

80 gr di zucchero;

1 cucchiaio di Marsala.

Fichi, mandorle e Marsala sono gli ingredienti per questo delizioso dolce di stagione

Per prima cosa prendiamo il burro dal frigo tagliamolo in piccoli pezzi e lasciamo ad ammorbidire. Se siamo in mancanza di tempo basterà passarlo in microonde per pochi secondi, facendo sempre attenzione a non farlo sciogliere.

Prendiamo poi una frusta elettrica e iniziamo a lavorare i tuorli assieme allo zucchero fino a che non otterremo una crema liscia e spumosa. Aggiungiamo poi il burro, un poco di scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale, continuando a mescolare il tutto per bene.

Fatto questo, setacciamo la farina e il bicarbonato per poi aggiungerli gradualmente al composto di uova, zucchero e burro. Impastiamo tutto a mano e creiamo una palla, che dovremo ora schiacciare e ricoprire con uno strato di pellicola prima di metterla in frigo per almeno un’ora.

La composta

Nel frattempo laviamo, asciughiamo i fichi e poi sbucciamoli. Tagliamoli a pezzettini piccoli e mettiamoli in una casseruola dal fondo spesso insieme al limone e a pochissima acqua. Aggiungiamo poi la mela tagliata a pezzettini e cuociamo il tutto a fuoco basso per 15 minuti mescolando in continuazione. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e continuiamo la cottura per un altro quarto d’ora finché non si sarà sciolto completamente e la composta addensata.

Prendiamo quindi le mandorle, tostiamole leggermente e, fatto questo, tritiamole per unirle al composto di fichi e Marsala. Spegniamo allora la fiamma e mescoliamo energicamente nel mentre che il preparato si starà intiepidendo.

Per finire, imburriamo e infariniamo degli stampini da muffin per stenderci poi sopra la pasta frolla precedentemente messa da parte. Riempiamo gli stampini con la composta di fichi e, una volta ricoperti i bordi con della pasta avanzata, cuociamo in forno a 170 °C. Passati circa 15 minuti potremmo togliere gli stampini dal forno e, una volta tiepidi, i nostri canestrini saranno pronti.

