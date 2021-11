Ci avviamo alla chiusura del mese di novembre e la nuova ottava presenta una peculiarità. Il Giorno del Ringraziamento negli States, ovvero il 25, priverà il mercato del faro di Wall Street per quasi 2 giorni. In compenso sarà impressionante la sfilza di dati che saranno diffusi al mercato il giorno prima. In un certo senso, sarà come stare con il fiato sospeso in Borsa in attesa di questi market movers USA di mercoledì 24.

L’avvio di ottava

Il primo dato rilevante della settimana giungerà dalla Cina, che diffonderà il tasso privilegiato d’interesse della PBoC alle 2.30.

In Europa si segnala invece l’Indice PMI composito (ottobre) e la tendenza degli ordini industriali inglesi (novembre). Poi alle 10.00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale spagnola e avremo aste obbligazionarie in Germania (scadenza a 1 anno) e Francia (scadenze a 2, 6 e 12 mesi).

Market movers del 23 novembre

Privi della Borsa nipponica (festa pubblica), gli occhi degli operatori saranno focalizzati sull’Europa. Alle 8.00 sarà diffuso il PIL annuale e trimestrale (il 3°) tedesco. Alle 9.15 Parigi aggiornerà al mese di novembre i dati sull’Indice PMI manifatturiero, PMI Markit composito e indice dei direttori degli acquisti del settore terziario. Quest’ultimo indice sarà diffuso anche da Regno Unito e Germania alle 9.30, e a livello Eurozona alle 10.00.

Inoltre, arriverà l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco e inglese e l’indice PMI manifatturiero e dei servizi dell’UE (sempre alle 10.00).

Negli States si segnalano l’indice dei direttori acquisti del comparto manifatturiero e terziario (15.45), l’indice Markit PMI Composito (15.45) e le scorte settimanali di petrolio (22.30).

L’agenda di mercoledì

Prima dell’alba, il Giappone diffonderà i dati dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, e la Banca Centrale neozelandese quelli relativi la politica monetaria.

In Europa occhi puntati (10.00) sui dati tedeschi sulle aspettative di business e l’indice ISO sulle fiducie delle aziende (novembre). Alle 12.00 Londra aggiornerà (al mese di novembre) i dati degli ordini industriali.

Impressionante, invece, l’agenda degli eventi e dei dati che arriveranno dagli States, che qui illustriamo in estrema sintesi. Alle 13.00 sapremo l’indice sul mercato dei mutui, la domanda (weekly) dei mutui, l’Indice Acquisti MBA, l’indice di rifinanziamento dei mutui. Alle 14.30 si diffonderanno i dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, i principali ordinativi di beni durevoli (ottobre), i profitti delle società del 3° trimestre. Ancora, il PIL del 3° trimestre, le scorte auto, le scorte magazzino grossisti e la bilancia commerciale dei beni (ottobre). Infine arriveranno i dati sulle vendite di nuove abitazioni, l’indice di fiducia del Michigan, le scorte di petrolio greggio.

Giovedì 25 novembre

Alle 8.00 saranno diffusi i dati sul PIL tedesco (3° trimestre) e il rapporto della GFK sul clima di fiducia tra i consumatori. Alle 10.00 invece Roma diffonderà il dato sul saldo della bilancia commerciale non-UE.

Infine ricordiamo che tutto giovedì 25 i mercati USA resteranno chiusi (Giorno del Ringraziamento), mentre venerdì chiuderanno alle 13.00.

Fiato sospeso in Borsa in attesa di questi market movers USA di mercoledì 24

Alle 8.00 dalla Germania arriveranno i dati (annuali e mensili, ottobre) sui prezzi alle importazioni. Mezz’ora dopo sarà il turno della Svizzera: dati su occupazione e PIL annuale e trimestrale, il 3°.

Alle 10.00 Roma diffonderà l’indice di fiducia dei consumatori e il livello di fiducia delle aziende. Sempre allo stesso orario, l’UE aggiornerà la situazione sulla massa monetaria M3 (ottobre) e i prestiti a corporazioni non finanziarie (ottobre).

