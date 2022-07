In estate organizzare una serata elegante e indossare un tailleur o la giacca per eventi e serate importanti può essere difficile. Il caldo rende scomoda l’etichetta che va, però, rispettata e spesso non è proprio possibile vestirsi casual. È necessario trovare delle soluzioni alternative e se possiamo nascondere un difetto che proprio non ci piace allora tanto meglio.

Alcuni indumenti sono talmente versatili che non possono mancare nel nostro armadio. All’occorrenza dobbiamo poter tirare fuori un asso dalla manica e rimediare a una serata che potrebbe diventare molto difficile. Tutto questo possiamo farlo con top e sottogiacca che ci aiutano a essere eleganti anche quando vorremmo essere vestiti in maniera semplice e comoda.

Il sottogiacca non è altro che una maglia leggera che si indossa con una giacca classica e può essere di diversi tipi. Oltre ai top, possiamo pensare a una blusa, a un lupetto o a un body.

Errori da evitare

Se vogliamo fianchi larghi valorizzati con top colorati, possiamo puntare sui tailleur di colore blu, verde, bordeaux o marrone. Anche le fantasie dovrebbero essere scure e non troppo appariscenti, mentre top e magliette possono attirare l’attenzione. La strategia è sicuramente vincente. Il top o le sottogiacca hanno poco tessuto. Spesso si pensa che coprendo si nascondano i difetti ma non sempre è così.

Con un pantalone e una giacca entrambi morbidi e scuri e con un top fantasia possiamo ottenere eleganza e allo stesso tempo evitare di mettere in evidenza i fianchi. In questi casi è meglio non utilizzare cinte e, se non indossiamo un tailleur ma solo una giacca, evitiamo i jeans skinny che sono stretti alla caviglia e danno al fisico una forma poco equilibrata.

Fianchi larghi valorizzati con top eleganti e paillettes nell’estate 2022

I top per l’estate 2022 sono sobri e hanno colori variegati. Con lo scollo a V e i nastrini dorati, sono ideali per giacche e tailleur. Il top è un capo casual che può essere indossato anche per serate eleganti. Possiamo acquistarne di economici ma con lavorazioni impegnate come le balze frontali che attirano l’attenzione. Sotto una giacca scura faranno un bellissimo effetto e i nostri fianchi saranno al riparo da sguardi indiscreti.

I top più aggressivi hanno spacchi sulla schiena che rinfrescano quando coperti dalla giacca e possono essere utilizzati per serate eleganti. In questa stagione così calda è comunque un vantaggio.

Anche le paillettes sono una variante da tenere in considerazione. Con i giusti abbinamenti possono rendere più ricco il nostro outfit per incontri importanti di giorno o serate romantiche e impegnative la sera. Sono perfetti con un bel tailleur, un blazer e i tacchi a farci guadagnare in altezza. Quest’estate sbagliare il look sarà impossibile.

