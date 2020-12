Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi gli effetti benefici del limone sul corpo sono ampiamente riconosciuti.

L’effetto drenante e depurativo, regolatore del metabolismo, fa del limone un grande alleato dell’uomo e della sua salute. Si aggiungono anche i magnifici risultati contro gli inestetismi della pelle come cellulite, buccia di banana, macchie etc.

Ecco perché nasce la dieta del limone, capace di far perdere fino a tre chili in una settimana. Ma sarà davvero capace questa dieta di far dimagrire? Ecco come avere fianchi e pancia più snelli in pochi giorni con la dieta del limone usata dalle Star.

L’agrume a colazione, pranzo e cena

La dottoressa Martine Andrè, ideatrice del regime alimentare del limone, afferma che questo tipo di dieta è molto ferreo. Per questo non dovrebbe essere fatto per più di un mese.

I risultati ottenuti hanno convinto persino una schiera di star quali Heidi Kum, Beyoncé e Jennifer Aniston. Tutte hanno messo in pratica i principi della dieta del limone, usando l’agrume in grandi quantità. In questo modo, si sfruttano a pieno titolo le sue funzioni depuranti e di calmante della fame nervosa.

Scendendo nel particolare, la dieta prevede che la mattina appena svegli, la sera prima di dormire e dopo le due merende del giorno di bere una bevanda così composta: 30cl di acqua, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero e un pizzico di peperoncino di cayenna.

La bevanda sarebbe capace di attivare immediatamente il metabolismo, quindi eliminare tossine e grassi in eccesso. Il risultato è una perdita di peso di quasi 3 chili alla settimana. Evidenti miglioramenti nell’addome e nei fianchi, già dalla prima settimana di dieta.

Ovviamente alla pozione della dottoressa, si aggiunge una regolare dieta con pochi carboidrati integrali, niente zuccheri, verdure, pesce azzurro e limonata in quantità.

Tuttavia, la dieta del limone vede il contrapporsi degli specialisti dell’alimentazione. Essi valutano questo regime come troppo rigido, non applicabile per un tempo prolungato. In aggiunta, alla fine della dieta si evidenzia il cosiddetto effetto yo-yo: cioè i chili perduti verrebbero facilmente riacquistati.

Altre controindicazioni riguardano l’umore, con comparsa di stanchezza, cattiva concentrazione e mal umore. In fine, l’acidità del limone causa la perdita dello smalto dei denti. La questione è ricorrente: ogni dieta ha i suoi pro e i suoi contro, sta al singolo valutare il limite e il beneficio. Ovviamente sempre con l’ausilio di un medico specialista.