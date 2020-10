La prima colazione è un momento imprescindibile per iniziare la giornata in forze e ben motivati. Sarebbe bene dedicarsi sempre uno spazio di tranquillità e qualcosa di buono appena svegli.

C’è chi sceglie una colazione semplice e consumata rapidamente, c’è chi esce di casa per farla al bar con cornetto e cappuccino. Chi opta invece per la colazione casalinga, potrebbe coccolarsi con delle ricette dolci come torte, biscotti, muesli fatti in casa.

Tra le colazioni tradizionali ci sono le fette biscottate con aggiunta di miele, marmellata o burro. Invece di comprarle, vi proponiamo una ricetta integrale per auto produrle.

Non rimarrete delusi dalle fette biscottate fragranti e salutari fatte in casa.

Gli ingredienti

L’occorrente per 15-16 fette biscottate:

a) 250 g di farina integrale di grano tenero

b) 200 g di farina di grano tenero tipo “0”

c) 250 ml di acqua tiepida

d) 10 g di lievito di birra

e) 9 g di miele

f) 2 pizzichi di sale

g) Una manciata di fiocchi d’avena

La preparazione delle fette biscottate fragranti e salutari fatte in casa

Per prima cosa bisogna attivare il lievito di birra, che andrà sciolto in 100 ml di acqua tiepida con aggiunta di miele.

Unite il lievito a 100 grammi di farina “0” setacciata. Mescolare bene e rendere la pasta uniforme. Lasciamo riposare e lievitare per un’ora. Adesso possiamo aggiungere il resto della farina e impastare. L’acqua va aggiunta all’impasto poco alla volta, affinché venga assorbita gradualmente. Impastate fin quando la pasta risulta liscia, omogenea, priva di grumi e soprattutto elastica.

Lasciamola riposare coperta da un canovaccio pulito e leggermente umido. Per far lievitare meglio è opportuno non ci siano correnti d’aria.

Quando il volume della pasta sarà raddoppiato è il momento di lavorarla ancora aggiungendo un altro po’ di farina. Ungete e infarinate uno stampo da plumcake oppure mettete della carta forno. Fare lievitare per qualche ora ancora. Cospargete la superficie con fiocchi di avena.

Infornate in forno già caldo a 180°C per 30 minuti. Vedrete che è pronto quando si vedrà la crosta dorata. Bisogna ora sfornarlo e levarlo dallo stampo. Adagiate le vostre future fette biscottate sulla griglia del forno per raffreddare. Tagliatelo a fette di 1cm.

Le fette vanno riposte sulla griglia del forno e messe a seccare a 150° per 20-25 minuti. Una volta pronte, lasciare raffreddare e conservarle in una latta o in un contenitore ecologico per alimenti.

Ora siete pronti per gustare le vostre fette biscottate fragranti e salutari fatte in casa, con aggiunta di miele o marmellata.