Festival di Giffoni, ecco le date e gli eventi da non perdere. Parte domani, martedì 18 agosto, la 50° edizione del “Giffoni Film Festival”, la storica manifestazione dedicata al cinema per ragazzi. Mezzo secolo di vita portato benissimo, anzi, ad ogni stagione, arricchito di tanti nuovi eventi e altrettante originali iniziative.

L’edizione 2020 cade purtroppo nel bel mezzo di una pandemia, ma ciò non ha scoraggiato gli organizzatori. Anzi, per il direttore della kermesse, la rassegna stessa assume il significato, mai come quest’anno, di un tangibile segno di ripartenza. Una dichiarazione d’amore per il cinema destinato ai più giovani comunque confermata, anche se con data di partenza differita ad agosto. Entriamo subito nel dettaglio del Festival di Giffoni, ecco le date e gli eventi da non perdere.

I quattro momenti modulati

Quest’anno il Festival si svilupperà in quattro differenti momenti, divisi in base all’età dei piccoli giurati. La prima tranche di proiezioni si avrà a Giffoni Valle Piana (SA) da domani 18 agosto fino a sabato prossimo 22. Tutto si chiuderà poi mercoledì 30 dicembre. Nel dettaglio, ecco di seguito le date delle 4 parti.

Prima parte: da martedì 18 agosto a sabato 22.

Seconda parte: da martedì 25 agosto a sabato 29.

Terza parte: si terrà tra settembre, ottobre e dicembre. Essa è riservata alle Università italiane, agli hub europei e alle nuove masterclass.

Quarta parte: da sabato 26 dicembre a mercoledì 30 dicembre.

La preapertura della kermesse è infine affidata a Giovanni Allegri, che terrà un concerto tra i bellissimi e scenografici templi di Paestum.

Gli ospiti da non perdersi

A Giffoni saranno presenti più di 120 talenti nel corso dell’intero evento. Tra gli ospiti italiani, Roul Bova, Valentina Bellè, Sergio Castellitto. E poi ancora Francesco Serpico, Erri De Luca, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Caiazzo e tanti, tanti altri.

Interverranno, attraverso collegamenti in diretta, cinque grandi star internazionali; due già nel corso della prima settimana di proiezioni. Il primo incontro, in video dagli USA, sarà con Richard Gere, giovedì 20 agosto. Sono previsti interventi, osservazioni, domande che costituiranno il filo diretto tra la star e i piccoli ospiti presenti in sala. Il giorno seguente è previsto l’appuntamento con Silvester Stallone. Anche in questo caso, video collegamento dagli States con il pubblico dei piccoli presenti in sala a Giffoni.

Manco a dirlo, l’evento si presenta con tutte le raccomandazioni anti-Covid del caso. Distanziamento, sanificazione e prenotazione obbligatoria per i 600 presenti a Giffoni sono infatti le parole d’ordine. E per raggiungere ovunque i ragazzi, sono state organizzate 32 sale in altrettante città in Italia e 14 all’estero. In questo modo si garantirà la maggiore diffusione possibile delle proiezioni dei film e il maggior seguito di dirette con le stelle del cinema.