Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’alimentazione per commemorare la fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Il tema di quest’anno è una sfida che tutti sentono più da vicino. Bisogna accelerare la trasformazione verso sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili. Dobbiamo assicurarci una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore. Vediamo quali sono le priorità del programma FAO con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Un messaggio speciale da Papa Francesco

Festa a Roma per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con Papa Francesco e Mattarella. L’evento di oggi è stato preceduto dall’inaugurazione con le autorità, accolte ieri dal direttore generale della FAO, QU Dongyu, che con Gilbert Houngbo, presidente dell’IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e David Beasley, direttore esecutivo del PAM (Programma alimentare mondiale) ha parlato alle massime autorità. La cerimonia in modalità ibrida, dal vivo e in videoconferenza, ha previsto un messaggio speciale di Papa Francesco. Sono inoltre intervenuti il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

Oggi 150 eventi in tutto il Mondo

Il prof. Klaus Schwab, presidente esecutivo del Forum Economico Mondiale, ha tenuto una lectio magistralis online. Oggi si terranno eventi in 150 paesi di tutto il Mondo. Anche nell’ambito di Expo Dubai sono previsti eventi e attività che faranno appello alla solidarietà globale. Ovunque sono valorizzati gli agricoltori, i produttori e altri soggetti che si adoperano per sfamare le proprie comunità, aiutando a coltivare, nutrire e preservare il nostro pianeta. La FAO ha calcolato che, per porre fine alla fame entro il 2030, saranno necessari da 40 fino a 50 miliardi di dollari di investimenti annui in interventi mirati.

In questo momento più di 3 miliardi di persone – quasi il 40% della popolazione mondiale – non può permettersi un’alimentazione sana. È dunque urgente, oltre che distribuire i vaccini, anche produrre e consumare il cibo in modo da distribuire le eccedenze là dove servono. Dobbiamo creare sistemi alimentari resilienti, inclusivi e robusti, capaci di fare la differenza nella vita delle persone e a livello di mezzi di sussistenza. La FAO interviene ogni giorno sui tragici effetti degli shock climatici, dei conflitti e della pandemia Covid-19 su milioni di vite umane. Offre mezzi di sussistenza alla popolazione in oltre 55 Paesi, tra cui Afghanistan, Etiopia, Haiti, Sud Sudan e altre zone calde del pianeta.