Ferro rame zinco, state attenti a quei tre.

In quest’articolo parliamo di tre minerali a dir poco utili e indispensabili per l’organismo. Concentriamoci infatti su ferro rame zinco, state attenti a quei tre, perché proprio non possiamo farne a meno.

Il ferro

Il ferro viene indicato col simbolo Fe ed abbonda in natura, lo si trova spesso in molti composti. Il corpo umano invece lo possiede nella misura dello 0,005% in rapporto al proprio peso. Viene assunto mediante i cibi, specialmente attraverso la verdura, le uova, i legumi, la carne, i cereali. In particolare è la vitamina C che favorisce il suo assorbimento nel corpo umano.

Tra le principali funzioni ricordiamo il trasporto dell’ossigeno dai polmoni al resto delle altre cellule. Inoltre è parte essenziale di molti enzimi e citocromi.

Una sua carenza è causa di senso di spossatezza, anemia, insonnia e vertigini. Nelle donne può essere causa di irregolarità mestruali.

Il rame

Si tratta di un altro oligominerale estremamente importante. Viene assunto dall’organismo per il tramite di cibi quali il cioccolato, le lenticchie, i fagioli e la frutta a guscio. Sono ricchi di rame anche le patate e le uova.

Tra le sue funzioni essenziali ritroviamo la formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, ma anche delle ossa. Aiuta inoltre le cellule umane ad utilizzare correttamente i lipidi in esse presenti.

Una sua carenza è causa anzitutto di osteoporosi, ma anche di diarrea e di un generale senso di debolezza. Un suo deficit nel corpo umano favorisce inoltre l’aumento nel sangue del colesterolo cattivo insieme a una riduzione di quello buono.

Infine parliamo dello zinco e del suo prezioso contributo al buon funzionamento dell’organismo. Viene assimilato tramite l’assunzione di carne e pesce, ma anche attraverso i legumi e la frutta secca in generale. La loro presenza è essenziale per garantire un corretto funzionamento di alcuni tipi di ormoni sessuali. Ma serve anche a regolare la crescita corporea e il livello di insulina nel sangue. Lo zinco assicura un corretto funzionamento della vista, dell’olfatto e della memoria. Una sua assenza o una carenza può essere infatti causa di defaillance sensoriali o intellettive. Ma è anche causa di eruzioni cutanee, caduta dei capelli, infezioni varie legate a un cattivo funzionamento del sistema immunitario.