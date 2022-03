L’Italia, si sa, è la regina dei primi. Dalla carbonara alle tagliatelle all’uovo, passando per le lasagne, la ricchezza di piatti del nostro Paese non è seconda a nessuno. Oggi proviamo a ingrandire ulteriormente il nostro ricettario, imparando una maniera davvero squisita per cucinare gli gnocchi, altra grande eccellenza nostrana.

Troveremo ferro e antiossidanti in questa sorprendente ricetta, che richiede degli ingredienti sani e allo stesso tempo deliziosi. Andiamo quindi a conoscerla: si tratta di una preparazione davvero semplicissima e adatta anche ai principianti.

Ingredienti

La ricetta di oggi ci insegna a preparare gli gnocchi agli spinaci, una delizia che mette insieme golosità e salute. Per prepararla avremo bisogno di questi ingredienti:

500 grammi di gnocchi di patate;

300 grammi di spinaci (se dobbiamo fare in fretta, vanno bene anche congelati);

1 spicchio d’aglio;

15 centilitri di panna;

100 grammi di Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

pepe;

sale;

noce moscata.

Come si può notare dagli ingredienti, è una ricetta saporita e golosa. Il suo alto contenuto di spinaci, tuttavia, avrebbe anche effetti positivi sulla salute. Questa amata verdura, infatti, è notoriamente una fonte di ferro, che apporterebbe benefici al trasporto dell’ossigeno nel corpo e all’attività di alcuni enzimi.

Inoltre, contiene anche vitamine, come la C, che avrebbe un’azione antiossidante sul corpo, proteggendolo dall’invecchiamento.

Insomma, questo è un piatto anche piuttosto sano. Se scegliamo di utilizzare spinaci congelati, è possibile che i valori nutrizionali siano diversi rispetto agli spinaci freschi. Consigliamo, in generale, di procurarsi gli ingredienti più freschi e di più alta qualità possibile.

Ferro e antiossidanti in questa sorprendente ricetta di gnocchi e verdure

Iniziamo preparando gli spinaci.

Laviamo le foglie, togliamo la parte dura del gambo e mettiamoli a cuocere. Per farlo, sbucciamo lo spicchio d’aglio e mettiamolo a scaldare in padella a fuoco medio-basso. Aggiungiamo poi gli spinaci e lasciamoli cuocere per circa 5 minuti. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo panna e 50 grammi di Parmigiano. Mescoliamo un po’, poi aggiungiamo la noce moscata e regoliamo di sale e pepe.

Nel frattempo, cuociamo anche gli gnocchi, mettendoli in acqua bollente e scolandoli appena salgono in superficie. Una volta pronti mettiamoli in padella con il resto e mescoliamo bene. Il nostro piatto è pronto, possiamo servire.

