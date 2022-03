Ferrero ricerca candidati diplomati e senza esperienza per 48 annunci lavorativi

Nel mese di marzo sono state pubblicate tantissime nuove offerte lavorative sulla pagina dedicata di Ferrero. Sono disponibili opportunità per candidati specializzati in diversi ambiti e a vari livelli di carriera. Per alcuni annunci non è necessario aver svolto precedentemente un’esperienza lavorativa analoga, né tantomeno essere in possesso di una laurea. Oltretutto, è possibile candidarsi sin da subito per via telematica, seguendo i passaggi indicati sulla piattaforma riservata alle carriere.

Non è fissata una data di scadenza precisa entro la quale candidarsi alle posizioni ricercate, ma, ricercando l’annuncio relativo, ne potremo conoscere importanti dettagli. Di seguito vedremo alcune delle opportunità presenti in Ferrero e come inviare domanda per uno specifico ruolo.

Le offerte di lavoro disponibili

Le offerte di lavoro per il Gruppo fanno il giro del Mondo. Lo stesso, infatti, possiede stabilimenti in oltre 55 Paesi ed esporta i prodotti in oltre 170. Tuttavia, in questo articolo vedremo solo esempi di annunci presenti sul nostro territorio.

Ferrero ricerca candidati diplomati per il profilo Addetto Utilities. Il candidato scelto si occuperà di garantire l’efficienza degli impianti, controllarne la sicurezza, eseguire attività di installazione e manutenzione degli stessi. E ancora, individuare eventuali guasti e relazionarsi con gli altri manutentori. Oltre il requisito d’istruzione già specificato, per il ruolo seguente è necessario possedere un patentino di conduttore di generatori di vapore di grado 2. Seguono la disponibilità a lavorare su turni e, in via preferenziale, il patentino di frigorista.

Un altro annuncio interessante ha il titolo di Manutenzione Elettronica. Per quest’ultima posizione si ricerca un Tecnico Manutentore Elettronico con buone capacità di problem solving ed una grande attitudine al lavoro di squadra. Il candidato scelto sarà incaricato della preparazione del confezionamento e di eseguire interventi di routine sui macchinari. Lo stesso, per avere buone possibilità di essere assunto, dovrà essere in possesso di alcuni requisiti essenziali. Innanzitutto, il candidato deve aver conseguito un diploma di scuola media superiore o una qualifica professionale in ambito elettronico oppure meccatronico. Inoltre, deve possedere ottime capacità di analisi, conoscere il PLC ed essere disponibile a lavorare su turni.

Ferrero ricerca candidati diplomati e senza esperienza per 48 annunci lavorativi

Per scoprire la lista completa delle opportunità lavorative presenti in Ferrero, visitiamo la pagina dedicata alle carriere. Da questa, attraverso i filtri per parola chiave, Paese e area, potremo restringere il campo di visualizzazione ai soli annunci di interesse. Selezionando una fra le opportunità presenti e accedendo alla pagina relativa, troveremo il tasto “Candidati ora” per inviare domanda.

